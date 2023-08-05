台東4K觀光即時影像再添1處 華源海灣盡收眼前

隨著疫情解封觀光旅遊人潮增加，台東縣政府提供另一種觀光新選擇，設置24小時4K觀光即時影像，除原有5處熱門景點，再新增太麻里華源曙光觀景平台，提供線上飽覽海灣與曙光景象。

縣府指出，新增的華源曙光觀景平台即時影像，能看到整個海灣沙灘全景，清晨還能看到太平洋上的天文曙光，還能到南迴鐵路列車經過，重點只要透過電腦及手機就能線上觀賞，非常方便。

2020年縣府陸續在熱門景點裝設4K觀光即時影像的服務，不僅提供4K高解析畫質，還有180度、360度全景直播及VR即時影像服務，民眾不必親臨現場人擠人，也能在家同步感受現場氛圍。