聯合報《建築的文創魅力》獲2023文創產業新聞報導獎

中華新聞記者協會主辦，國泰金融控股公司、中華民國新聞通訊事業協會協辦的「2023文創產業新聞報導獎」，得獎名單今天揭曉，聯合報數位版記者鄭朝陽以《建築的文創魅力-菜市場翻轉城市的故事》作品，獲平面及網路新聞類報導獎。頒獎典禮訂於8月12日（星期六）上午舉行。

中華新聞記者協會理事長袁天明表示，文創產業新聞報導獎邁入第十二個年頭，政府與國人均十分重視發展文化創意產業，尤其看到韓國文創業蓬勃發展，在全世界舞台上發光發熱，更是激起我們的決心與鬥志，希望透過新聞報導，倡議更多更好的文創產業發展。2023文創產業新聞報導獎經過激烈的評比與討論後，選拔出平面及網路媒體類3名，廣播類5名，電視類7名，總共15名。

本屆得獎名單如下：

平面及網路新聞報導獎

（一）中央通訊社 陳昱婷，得獎作品《都市叢林尋古蹟》。

（二）聯合報新聞部 鄭朝陽，得獎作品《建築的文創魅力-菜市場翻轉城市的故事》。

（三）財團法人慈濟傳播人文志業基金會 王海咪、安培淂

，得獎作品《走進停格偶動畫的世界 當傳統技藝遇上新科技》。

電視新聞報導獎

（一）中華電視公司 陳汎瑜、李婉婷、徐森城、陳沿佐、梅志銓、葉郁甫、邱勇賓、蘇韋宣、盧松佑、林姵誼、吳柏睿、游立爾，得獎作品《為家鄉做一件事》。

（二）三立新聞台 張卓婷、林明達、張懷慈、胡克強

，得獎作品《鹽分地帶的文藝復興》。

（三）公共電視 王惠敏、陳彥霖，得獎作品《農業廢棄物 垃圾變黃金!鳳梨葉牡蠣殼 變身華麗布料》。

（四）鏡新聞 戴佳儀、許珮珍、蘇弘杰、梁莉苓、張肇華、彭心一、陳岳威，得獎作品《在離島努力的他們 島嶼守護者》。

（五）民間全民電視股份有限公司 劉燕美、葉家君、蘇祈發、曾驛翔、余啟成，得獎作品《「花」生什麼事？》。

（六）財團法人公共電視文化事業基金會 鄭淑文、羅勝達，得獎作品《百年秘境三貂嶺》。

（七）壹傳媒電視廣播股份有限公司 王欣怡、李宜庭、陳文枋、林佳璇、賴志豪，得獎作品《傳產轉型之路》。

廣播新聞報導獎

（一）國立教育廣播電臺 臺北總臺 徐德芳，得獎作品《博物館裡的香氛精靈：一畝香草田築夢踏實》。

（二）國立教育廣播電臺 劉怡彣、林祺宏、董麗琴，得獎作品《農村裡的三國演義 山澗八里秘境遊》。

（三）內政部警政署警察廣播電臺 吳宇軒、賴冠宇、賴冠儒、劉虹鈺，得獎作品《H.I.T.聲產線-流行音樂》。

（四）內政部警政署警察廣播電臺 林夢萍、宋佳謙，得獎作品《百年大厝飄藥香 華麗轉身守健康》。

（五）財團法人中央廣播電臺 屠潔，得獎作品《虔誠 - 從百年香火，揭開台灣白沙屯媽祖進香的信仰之謎》。