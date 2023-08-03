減少燒金紙空汙 環署研擬環保金爐納增量抵換

民間信仰於台灣文化占重要地位，但燒香、燒金紙卻也造成空汙，為減少其產生的黑煙空汙，環保署刻正研擬將金爐改善納入空汙增量抵換項目之一，讓有開發需求的單位協助寺廟更換環保金爐或加裝金爐空汙防治設備，減量成效目前尚未有完整估算，預計下周進行研商，盼在年底前實施。

環保金爐基本外觀與一般金爐無異，但傳統金爐結構為水泥磚造，為了防火磚頭放得愈多就愈厚，爐內可燃燒空間較少；而環保金爐多了汙染防治設施、水洗塔、袋式集塵器或靜電集塵器，讓燒金紙的煙經過水洗、過濾收集，將空氣汙染物的排放降至最低。

環保署空保處長蔡孟裕說明，為減少開發所造成的空汙，環保署設有審查開發行為空汙排放量增量抵換處理原則，因開發而增加的空汙量須透過不同方式抵減，由於金紙燃燒的黑煙算是逸散汙染源，因此目前正研擬修正此原則，新增替紙錢專用金爐設置汙染防治設備作為抵換來源。

蔡孟裕表示，除新增金爐為抵換項目，此次修正也納入協助離島地區減少空汙可抵換本島的開發行為，舉例來說，若開發場域在台北，但協助綠島、蘭嶼進行汽機車汰舊換電動車，也可作為抵換，但若是在離島的開發行為，則不能拿本島的減量來折抵；蔡孟裕說，主要是希望將本島資源投注到離島，幫助離島改善空汙。

另外，環保署2021年訂定補助環保金爐設置計畫，規畫2億元經費給10縣市設置環保金爐。蔡孟裕說，先前估每座大型環保金爐約2000萬、小型約200多萬，可補助約10座；目前已補助完成建置12座，包含台南、高雄設置2座、基隆核定1座、屏東申請設置第2座，另新北也有提出申請，由於部分縣市申請的環保金爐較小，預計2億元可補助最多20座。