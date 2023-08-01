8月賞月最佳時刻！2度出現「超級月亮」 時間點曝光

「秋空明月懸，光彩露沾濕」，8月是觀月最佳時刻，共會出現2次「超級月亮」的狀況，於2日與31日相當接近地球，變得比平時更大、更亮，地表也會出現更明顯的漲退潮。同時，8月15日也是土星距離台灣最近的日子，民眾只要用望遠鏡就能觀測到土星環。

單月兩次超級月亮

《半島電視台》報導，今年8月將出現難得的兩次滿月，分別落於2日與30日（台灣時間），且兩次滿月都是俗稱的「超級月亮」，意味著月亮距離台灣最接近的時刻，超級月亮在視覺上，比正常滿月大上百分之八，也更加明亮。天體物理學家埃斯佩納克說，夏季是觀賞滿月的理想時刻，在日落後幾分鐘朝東方的天空望去，就能見到滿月。

根據NASA數據，當發生超級月亮的天文現象時，地表的漲退潮也會更加明顯，如果距離愈接近，潮汐現象也會變得更加明顯，所以沿海低窪地區也更有可能出現海水倒灌或局部淹水的狀況。

至於單月出現兩次月亮的狀況相當少見，其中第二次滿月又被稱為「藍月」，義大利天文學家馬錫就指出，上一次在一個月內出現2次滿月是2018年，而下一次就要等到2037年。

土星加上流星雨

《台灣天文館》資料顯示，13日夜間的英仙座流星雨預計每小時天頂流星數（ZHR）可達到100顆，而且月相近朔，月光對觀賞流星幾乎沒有影響，是近年觀賞條件最佳的一次。

土星將於8月27日時達到「土星衝」的位置，「衝」指的是行星一年中離地球最近的時段，也意味著此行星整夜可見，最方便觀測。

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