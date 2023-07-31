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八月一日農業部與環境部升格 陳建仁說出對兩部長的期待

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
行政院長陳建仁（左二）期許新任農業部長陳吉仲照顧農漁民、環境部長薛富盛推動淨零排放及碳管理。記者曾增勳／攝影
行政院長陳建仁（左二）期許新任農業部長陳吉仲照顧農漁民、環境部長薛富盛推動淨零排放及碳管理。記者曾增勳／攝影

八月一日是行政院農業部、環境部的升格日，儘管外界對兩部準部長評價不一，但行政院長陳建仁卻這麼說，他 表示， 農委會主委陳吉仲不僅讓非洲豬瘟避免入侵台灣，努力讓台灣盡速成為亞洲唯一的「豬瘟非疫區」國家，推動台灣農產品國際外銷，造福農漁民；環境部新部長薛富盛是國際知名學者，學養俱佳，擔任校長期間積極推動永續發展、循環經濟及碳費相關研究。

陳建仁在行政院副院長鄭文燦、桃園市長張善政、交通部長王國材及立委、議員多人陪同參與下，主持機捷A22老街溪站主持營運通車啟用典禮，針對媒體聯訪問，說出對農業部、環境部升格的期待。

陳建仁表示，陳吉仲一直盡心盡力，不僅讓非洲豬瘟避免入侵臺灣，努力讓臺灣盡儘速成為亞洲唯一的「豬瘟非疫區」國家，推動臺灣農產品國際外銷，造福很多農漁民，成立農業部是農漁民多年的期望，希望未來陳吉仲能夠在新的農業基礎崗位上，繼續全面照顧農漁民福利。

薛富盛（中興大學）校長，是一位國際知名的學者，學養俱佳，他在擔任校長期間，積極推動永續發展、循環經濟，及碳費相關研究，希望薛上任以後，繼續監督台灣的環境保護工作，也能夠推動台灣淨零排放，及碳管理機制，讓台灣成為一個更好、更堅韌的國家。

非洲豬瘟 漁民 農業部

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