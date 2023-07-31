快訊

把12樓社區頂層水塔當泳池 新北三重3男童帶泳圈戲水

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名組合「飛來橫財」驚喜連連

郭台銘訪美為參選總統暖身？ 挺郭人士指最快8月中發聲明

飛機坐哪最舒服？機長揭「最佳位置」：很多人不知道

聯合新聞網／ 綜合報導
澳洲有一名機長表示，如果是容易暈的旅客，建議可以買靠近「機頭」的位置，因為越靠近機尾，搖晃的程度會越大，恐怕會讓人更不舒服。 圖／canva
澳洲有一名機長表示，如果是容易暈的旅客，建議可以買靠近「機頭」的位置，因為越靠近機尾，搖晃的程度會越大，恐怕會讓人更不舒服。 圖／canva

國境開放後，越來越多人安排出國行程，有些人有易暈體質，不管搭乘車子還是船，甚至飛機都有出現頭暈、不舒服的形況。澳洲有一名機長表示，如果是容易暈的旅客，建議可以買靠近「機頭」的位置，因為越靠近機尾，搖晃的程度會越大，恐怕會讓人更不舒服。

澳洲機師尼可拉森(Jimmy Nicholson)常在抖音分享關於搭飛機的小知識，這次他拍影片教大家如何選擇飛機座位，他表示其實很多人不知道，飛機越靠近機尾「搖晃程度越大」，會比前排顛簸許多，因此如果會暈機的旅客，建議盡量選擇「飛機前排」的位置，降低自己的不舒服感。

尼可拉森也表示，雖然亂流會導致旅客暈機或是焦慮，但通常並不危險，請大家不用太害怕，另外，除了座位選擇飛機前排之外，尼可拉森也建議容易暈機的旅客，可以多看看窗外景色，尤其盯著地平線來分散注意力，能夠有效減緩不適感。

不過先前也有英國機長伊茲（Nick Eades）透露飛機上最佳位置，他則認為靠近緊急出口的座位為首選，如果飛機發生事故，坐在此位的人不僅可以幫助人們，還可能第一個離開飛機，是個絕佳位置，伊茲也強調，每個人都應該掌握安全，而不是仰賴機長一個人。

@jimmy_nicholson

Best place to sit on a plane if you hate turbulence #pilot #piloto #pilotsoftiktok #turbulence

♬ original sound - Jimmy Nicholson

出國旅遊 機票

延伸閱讀

「不搭飛機」環遊全世界！丹麥男子用3512天走遍203個國家

帶嬰坐飛機忙到無助 乘客伸援手一看竟是超大咖男星！

機艙內飆逾40度偏不開冷氣！嬰兒尖叫 多名乘客、空服員昏倒

搭飛機也要敬老尊賢？掏腰包升級機位卻被老夫妻霸佔 他不讓座反遭白眼

相關新聞

卡努登陸浙江或轉趨日本有變數 中南部周三起恐連日雨

中央氣象局說，中度颱風卡努今天凌晨2時的中心位置在台北東南東方1170公里的海面上，以每小時21公里速度，向北北西進行。...

卡努路徑大翻盤！各國模式曝 明天起受外圍環流影響

中度颱風卡努路徑大翻盤。天氣風險公司天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，一早起來預報資料陸續翻盤，「夏天...

別再吃這4種隔夜菜！幾天內吃完最好？營養師：隔夜西瓜「曾有1家3口送醫」

隔夜菜有多傷身？有營養師提醒，倘若亂吃隔夜菜，容易造成食物中毒，既傷身又傷腎；此外，包括保存、加熱方式錯誤，也會對身體造成危害。

卡努外圍環流明晚影響北台灣 吳德榮：西南季風緊隨 周三起連日雨

中央氣象局說，中度颱風卡努今天凌晨2時的中心位置在台北東南東方1170公里的海面上，以每小時21公里速度，向北北西進行。

名醫詳列增加中暑風險藥物名單 「這個」飲料竟也在列

最近中暑案例頻傳，部分案例和用藥有關，三總中暑防治中心主任朱柏齡曾接獲兩起中暑病例，一位吸食安非他命，次日中午在烈日下騎...

卡努恐成長壽颱？ 鄭明典：環境場已具部分季風環流圈特徵

中央氣象局說，中度颱風卡努今天凌晨2時的中心位置在台北東南東方1170公里的海面上，以每小時21公里速度，向北北西進行。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦