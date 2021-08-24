搭機時坐哪個位置最好？ 資深機長曝選「這位」最理想

英國一名前機長伊茲（Nick Eades）日前透露飛機上最佳座位。

駕駛波音747飛機時數居全球之冠的伊茲表示，靠近緊急出口的座位為首選。伊茲解釋飛機裡不一定有一個「最安全座位」，飛機前方跟後方的安全程度相當，但是「如果身體健全，最好主動要求坐在緊急出口旁，我認為這是最佳的座位。」

伊茲提到如果飛機發生事故，「坐在緊急出口旁不僅可以幫助人們，還可能第一個離開飛機，是個絕佳位置。如果仔細想想，這是說得通的。」

伊茲建議人們如果坐在飛機上要先觀察出口的位置，在心中模擬「如果發生災難，尤其在起飛或著陸時，若要逃生該往哪邊走？ 」

伊茲指出生活中這種「30秒計畫」很重要：「如果你在夜店看到有人開始打架時，就要立刻環顧四周想著『我要怎麼離開這裡，我該怎麼辦？』」伊茲強調每個人都要自己掌握安全，而不只是仰賴機長。