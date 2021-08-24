搭機時坐哪個位置最好？ 資深機長曝選「這位」最理想
英國一名前機長伊茲（Nick Eades）日前透露飛機上最佳座位。
駕駛波音747飛機時數居全球之冠的伊茲表示，靠近緊急出口的座位為首選。伊茲解釋飛機裡不一定有一個「最安全座位」，飛機前方跟後方的安全程度相當，但是「如果身體健全，最好主動要求坐在緊急出口旁，我認為這是最佳的座位。」
伊茲提到如果飛機發生事故，「坐在緊急出口旁不僅可以幫助人們，還可能第一個離開飛機，是個絕佳位置。如果仔細想想，這是說得通的。」
伊茲建議人們如果坐在飛機上要先觀察出口的位置，在心中模擬「如果發生災難，尤其在起飛或著陸時，若要逃生該往哪邊走？ 」
伊茲指出生活中這種「30秒計畫」很重要：「如果你在夜店看到有人開始打架時，就要立刻環顧四周想著『我要怎麼離開這裡，我該怎麼辦？』」伊茲強調每個人都要自己掌握安全，而不只是仰賴機長。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言