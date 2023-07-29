快訊

記得帶傘！午後對流發展旺盛 新北、台中等9縣市大雨特報

成都世大運／柔道男神楊勇緯黃金得分制勝出 挺進金牌戰！傍晚爭首金

聽新聞
test
0:00 / 0:00

8月持通勤月票搭中捷 有機會抽中這些大獎

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
通勤月票7月上路，雖適逢暑假，但台中捷運7月日均運量仍較上月增加9.7%，中捷8月將推持通勤月票搭台中捷運抽獎活動。圖／台中捷運提供
通勤月票7月上路，雖適逢暑假，但台中捷運7月日均運量仍較上月增加9.7%，中捷8月將推持通勤月票搭台中捷運抽獎活動。圖／台中捷運提供

北中南生活圈通勤月票7月上路，雖適逢暑假，但台中捷運7月日均運量仍較上月增加9.7%。為鼓勵民眾暑假時多使用月票暢遊台中，台中捷運公司8月將推出「懂搭，懂懂搭」活動，持通勤月票搭中捷，有機會抽中Apple AirPods 3、內含千元儲值金的TPASS超級悠遊卡等，總獎項價值超過13萬元，搭越多中獎機會越高。

中捷公司指出，7月通勤月票上路，適逢暑假開始，加上受5月10日吊臂掉落中捷軌道意外事故，影響乘客搭乘意願，但是7月運量仍提升，7月截至28日，日均運量3萬4760人次，與6月3萬1687人次相較，增加9.7%。

中捷公司表示，只要下載台中捷運APP、加入捷粉會員、登錄通勤月票卡號，並於8月1日至31日間，持通勤月票搭乘台中捷運，即自動享有抽獎機會，且每搭乘1次就獲得1次抽獎機會，連續4周，每周抽出3名Apple AirPods 3、10名內含千元儲值金的TPASS超級悠遊卡，活動最後加碼再抽2台藍牙喇叭，得獎名單將公告於台中捷運官網及FB粉絲專頁。

中捷公司提到，使用通勤月票可無限次搭乘捷運，還有機會中大獎，省錢、環保又好康，歡迎民眾多利用通勤月票搭乘大眾運輸工具。

台中捷運 悠遊卡

延伸閱讀

她好奇上班通勤費用佔收入多少可接受？老鳥曝「5%定律」：這數字搞定

TPASS上路通勤族省荷包…自駕族不願「棄車」成瓶頸 專家：先解決3件事

台東人也可享TPASS 通勤月票最快十月上路299搭到飽

花蓮通勤月票方案過關 199元全台最低拚10月上路

相關新聞

日本氣象廳修正：卡努颱風31日轉強颱 8月2日最接近台灣

今年第6號颱風「卡努」28日凌晨3時正式生成，目前以每小時20公里速度持續朝日本沖繩方向前進，日本氣象廳預估，卡努威力會...

卡努颱風下周一轉中颱進逼 氣象局點名北部、西部慎防 這兩天影響最劇烈

卡努颱風將影響台灣下周天氣。中央氣象局預報員曾昭誠說，未來一周各地降雨機率仍大，留意午後雷陣雨。下周二、周三開始受到卡努...

午後對流發展旺 新北、台中等9縣市大雨特報

中央氣象局發布大雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天新竹以北、宜蘭、雲林至高雄山區及台中地區有局部大雨發...

高雄女接種AZ變格林巴利症候群 獲救濟金40萬

衛福部預防接種受害救濟審議小組（VICP）公布最新第204次審議小組會議紀錄，此次審查170案，共有13例獲得救濟金。疾...

年增8千萬經費 新北8月開放身障者持愛心卡搭雙北捷運

新北市身心障礙者人口有17萬6759人，持續擴大愛心卡點數使用範圍，繼7月開放愛心卡及敬老卡搭乘台鐵列車後，將於8月1日...

手刀準備！中秋節台金機票 7/31上午9時開放訂位

今年中秋節有3天連假，交通部民用航空局今天宣布，自9月28日至10月2日為離島航線疏運期，台金管制航線計提供342架次、...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦