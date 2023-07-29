8月持通勤月票搭中捷 有機會抽中這些大獎

北中南生活圈通勤月票7月上路，雖適逢暑假，但台中捷運7月日均運量仍較上月增加9.7%。為鼓勵民眾暑假時多使用月票暢遊台中，台中捷運公司8月將推出「懂搭，懂懂搭」活動，持通勤月票搭中捷，有機會抽中Apple AirPods 3、內含千元儲值金的TPASS超級悠遊卡等，總獎項價值超過13萬元，搭越多中獎機會越高。

中捷公司指出，7月通勤月票上路，適逢暑假開始，加上受5月10日吊臂掉落中捷軌道意外事故，影響乘客搭乘意願，但是7月運量仍提升，7月截至28日，日均運量3萬4760人次，與6月3萬1687人次相較，增加9.7%。

中捷公司表示，只要下載台中捷運APP、加入捷粉會員、登錄通勤月票卡號，並於8月1日至31日間，持通勤月票搭乘台中捷運，即自動享有抽獎機會，且每搭乘1次就獲得1次抽獎機會，連續4周，每周抽出3名Apple AirPods 3、10名內含千元儲值金的TPASS超級悠遊卡，活動最後加碼再抽2台藍牙喇叭，得獎名單將公告於台中捷運官網及FB粉絲專頁。

中捷公司提到，使用通勤月票可無限次搭乘捷運，還有機會中大獎，省錢、環保又好康，歡迎民眾多利用通勤月票搭乘大眾運輸工具。