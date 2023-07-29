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台南登革熱614例 家庭感染近3成 住家需防蚊

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南市本土登革熱確診病例累計已達614例。圖／台南市衛生局提供
台南市本土登革熱確診病例累計已達614例。圖／台南市衛生局提供

台南市到昨天下午3點疾病管制署研判7例本土登革熱確診病例，累積本土病例614例，7例分布永康區4，東區2例，仁德區1例，年齡介於21至73歲，7例都是診所或醫院通報，市長黃偉哲忙勘災，提醒登革熱防疫刻不容緩，風雨過後盡快執行戶內外化學防治作業，把握雨後7天黃金清除孳生源，動員清除。

黃偉哲說，有登革熱確診病例區域，一定要針對高風險場域徹底巡檢，落實防疫措施，避免雨後積水成為病媒蚊溫床，籲請市民共同配合市府防疫措施，把握雨後放晴時，盡快巡視家戶內外將積水容器清除，特別是常見花盆、底盤、水桶、廢輪胎、防水帆布或風災後可能因落葉堵塞排水孔、天溝及易積水頂樓、地下室等，盡快將積水排除或投藥處理，避免孳生病媒蚊導致疫情蔓延，影響自身及家人鄰近居民健康。

防治中心主任蘇世斌提醒，初步分析所有病例，有166名感染者(27%)屬家庭內感染，代表家裡病媒蚊沒有殺滅，所以要特別注意颱風期間住家裡防蚊措施，且南市各行政區屬1日生活圈範圍，人口移動迅速，各區民眾都要提高警覺，颱風天在家要注意防蚊措施。

衛生局24至26日在南區、安南區、仁德區及新化區，共調查701戶、其中陽性戶11戶，查獲399個積水容器、14個陽性容器，衛教958人次，開立11張舉發單，為找出潛在病例，除持續設置擴大採檢站，37區衛生所及全市近400家登革熱NS1快篩合約院所，都有提供採檢服務。

登革熱 病媒蚊 衛生所

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