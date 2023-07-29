高雄登革熱27例 颱風後48小時清除積水

高雄市昨天公布新增本土登革熱確診個案4例，累計27例。衛生局說，高雄受杜蘇芮颱風影響連日降雨，造成部分地區積水，民眾在風災過後48小時內應主動巡視戶內外可能出現各種積水容器或場域並徹底清除積水，落實「巡、倒、清、刷」，減少病媒蚊孳生。

衛生局說，新增的4例個案分別住在路竹、梓官、旗津、及三民區，介於60多歲至80多歲，居住於梓官區及三民區個案的登革熱血清型分別為第一型及第二型，其餘2例病毒量低待中央定序。

衛生局表示，4人的發病日介於7月22日至7月27日，分別發燒、頭痛、肌肉痠痛、關節痛、背痛、骨頭痛、噁心嘔吐等登革熱疑似症狀，前往醫療院所就醫，除路竹區個案抽血檢驗NS1快篩陰性，其餘3例均為NS1陽性，昨天實驗室綜合檢驗結果出爐，確認4人均確診登革熱。

衛生局說，疫調發現，旗津區個案發病前曾有雲林旅遊史、三民區個案有台南工作史，路竹、梓官個案平時活動地皆以住家及工作地為主，目前確診個案同住接觸者皆無疑似症狀。

衛生局副局長潘炤穎說，颱風過後整頓家園的汙水、淤泥或災害廢棄物時，應穿雨鞋或防水長靴、戴防水手套及口罩，避免被生鏽的鐵釘、鐵片刺傷、割傷，以防感染鉤端螺旋體病、類鼻疽、破傷風等傳染病。注意飲食衛生，蓄水池應確實清洗消毒後再蓄水，如廚具及餐具曾染汙水，應煮沸消毒，或以10公升清水加40毫升漂白水稀釋消毒。