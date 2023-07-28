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大王椰子樹葉掉落險砸路人 專家2修剪秘訣全年不掉葉

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
景觀樹醫李碧峰根據過往30多年的實務經驗建議，大王椰子在每年的7、8月進行一次弱剪，將就可以全年不會落葉。圖／李碧峰提供
景觀樹醫李碧峰根據過往30多年的實務經驗建議，大王椰子在每年的7、8月進行一次弱剪，將就可以全年不會落葉。圖／李碧峰提供

台中精武路圖書館旁的椰子樹日前整面樹葉掉落，路人被嚇一大跳，事實上，校園內也有不少大王椰子樹，雖有貼警語，但仍潛藏危機。對此，景觀樹醫李碧峰根據過往30多年的實務經驗兩個建議，包含時間點與修剪方法，他說「大王椰子在每年的7、8月進行一次弱剪，就可以全年不會落葉。」

李碧峰解釋，大王椰子原產在古巴，屬於熱帶性的棕櫚類植物，在台灣地區的每年6到10月，是生長旺季萌芽期，而生長旺季的高峰在溫度最高的7至8月間。

李碧峰表示，以往在國中小協助修剪時，都是利用暑假，因為校園比較不會有學生，方便作業，後來逐漸發現，修了20多年，都沒有掉過葉子，這是很有效的做法。直到去年他在勤益科技大學做了一整年的實驗研究，實驗證明在8月進行修剪，12個月內都沒有落葉，反而沒有修剪的，約莫4個月後就會開始每月都有落葉現象。

因此，他建議每年七、八月弱剪一次，去除大王椰子樹的葉鞘分生處的水平角度，底下那條修剪假想範圍線的枝葉，就可以剪掉，椰子樹長出新葉時，推到90度水平時，重心最重，容易突然往下垂落，可用此判斷來剪。

李碧峰說，不要在葉鞘用塑膠束帶、鐵現或繩索捆綁以防落葉，會妨礙椰子樹的正常生長，在每年的7或8月進行一次「弱剪」，就可以全年不會落葉。

李碧峰建議每年的7或8月進行一次「弱剪」，就可以全年不會落葉。圖／李碧峰提供
李碧峰建議每年的7或8月進行一次「弱剪」，就可以全年不會落葉。圖／李碧峰提供
他在國立勤益科技大學做了一整年的實驗研究，實驗證明在8月進行修剪，在12個月內都沒有落葉，反而沒有修剪的，約莫4個月後就會開始每月都有落葉現象。圖／李碧峰提供
他在國立勤益科技大學做了一整年的實驗研究，實驗證明在8月進行修剪，在12個月內都沒有落葉，反而沒有修剪的，約莫4個月後就會開始每月都有落葉現象。圖／李碧峰提供

路樹

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