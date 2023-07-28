台鐵南迴線今中午恢復行駛 部分車次因應編組停駛
杜蘇芮颱風影響減緩，台鐵南迴線（枋寮=台東間）各級列車預計中午12點起陸續恢復行駛，另因應編組運用調整，東部幹線4102次（宜蘭=花蓮）全區間停駛、417次知本=台東間停駛；平溪線4703次（菁桐=八堵）全區間停駛。
台鐵局表示，今南迴線（枋寮=台東間）各級列車預計中午12點起陸續恢復行駛。其中逆行對號列次自423次（新左營10:48開）起恢復行駛；301次（台南6:30開，改普悠瑪替駛）、3005次（台中6:05開）、371次（台中7:00開）、161次（七堵5:35開）行駛至潮州站止。順行對號列次自308次（花蓮10:25開）起恢復行駛；306次（花蓮6:22開）、402次（樹林5:54開）行駛至台東站止。
另外，台鐵局指出，因應編組運用調整，部分列車停駛，東部幹線4102次（宜蘭=花蓮）全區間停駛、417次知本=台東間停駛；平溪線4703次（菁桐=八堵）全區間停駛。
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