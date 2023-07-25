僅花15元傳真就中千萬！萊爾富統一發票千萬大獎落在「這一店」
112年5～6月期統一發票今天（7月25日）開獎，獎金1,000萬元特別獎中獎號碼為「29268886」、獎金200萬元的特獎中獎號碼為「12912565」，3組頭獎的中獎號碼分別為「04667172」、「12999667」及「77607087」。萊爾富開出特別獎1,000萬元1組、特獎200萬1組，特別獎幸運得主僅花了15元就抱走1,000萬元，特獎幸運得主也只花了70元就中了200萬元。
萊爾富表示，本期5～6月千萬特別獎開出的幸運門市為萊爾富新竹縣的「湖口拔芽店」，這位幸運兒僅花了15元傳真，就中了1,000萬元特別獎；萊爾富同時也開出1組特獎200萬，幸運得主於新竹市的新竹文旅店購買2個菠蘿麵包，花費70元就中了200萬元特獎。
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