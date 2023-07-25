快訊

好幸運！7-ELEVEN開出4張千萬發票 他只花72元買飲料就中獎

連國防部長對意外都感到納悶 迫擊砲彈爆炸事件「關鍵謎團」在這裡

基北北桃明天是否放颱風假？ 蔣萬安：今晚8點會有結論

僅花15元傳真就中千萬！萊爾富統一發票千萬大獎落在「這一店」

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
超幸運！僅花15元去萊爾富新竹「湖口拔芽店」中千萬發票大獎。圖／萊爾富提供
超幸運！僅花15元去萊爾富新竹「湖口拔芽店」中千萬發票大獎。圖／萊爾富提供

112年5～6月期統一發票今天（7月25日）開獎，獎金1,000萬元特別獎中獎號碼為「29268886」、獎金200萬元的特獎中獎號碼為「12912565」，3組頭獎的中獎號碼分別為「04667172」、「12999667」及「77607087」。萊爾富開出特別獎1,000萬元1組、特獎200萬1組，特別獎幸運得主僅花了15元就抱走1,000萬元，特獎幸運得主也只花了70元就中了200萬元。

萊爾富表示，本期5～6月千萬特別獎開出的幸運門市為萊爾富新竹縣的「湖口拔芽店」，這位幸運兒僅花了15元傳真，就中了1,000萬元特別獎；萊爾富同時也開出1組特獎200萬，幸運得主於新竹市的新竹文旅店購買2個菠蘿麵包，花費70元就中了200萬元特獎。

112年5～6月期統一發票萊爾富「湖口拔芽店」開出一位千萬大獎得主。圖／萊爾富提供
112年5～6月期統一發票萊爾富「湖口拔芽店」開出一位千萬大獎得主。圖／萊爾富提供

特別獎 新竹 統一發票

延伸閱讀

全家便利商店統一發票開出「2組千萬特別獎」！這兩店快看你去過沒？

是你嗎？他在7-11花72元 就抱走統一發票千萬大獎

都是花百元內就中獎！7-ELEVEN統一發票開出「4張千萬特別獎」 快看是不是你？

中獎人急了！5、6月統一發票今開獎 財政部兌獎APP竟當機

相關新聞

是你嗎？他花85元買零食、冰品中千萬 7-ELEVEN發票中獎門市曝

財政部開出最新一期2023年5-6月統一發票中獎號碼，統一超（2912）共開出12位百萬大獎得主，包含4張千萬特別獎、3...

登革熱十年最慘 颱風杜蘇芮再攪局南部風險升高

颱風杜蘇芮逼近，登革熱疫情仍持續飆升。疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，登革熱本土疫情快速上升，上一周新增206例，並且出現...

發票幸運兒在萊爾富！消費僅15元 入袋1,000萬特別獎

112年5-6月期統一發票今（25）日開獎，獎金1,000萬元特別獎中獎號碼為「29268886」，獎金200萬元的特獎...

上周爆增逾200例本土登革熱 台南出現今年首例本土死亡個案

登革熱疫情持升溫，疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，登革熱本土疫情快速上升，上一周新增206例，並且出現今年首例本土登革熱死...

市占率100%過動症用藥偏離規格 食藥署下令回收11萬錠

食藥署今公布藥品第二級回收警訊，由「友霖生技醫藥股份有限公司」產製的過動症用藥「思有得持續性藥效膠囊44毫克」在持續安定...

千萬富翁是你嗎？「29268886」 統一發票特別獎獎號出爐

今（112）年5-6月期統一發票獎今天電視直播開獎。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦