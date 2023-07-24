為颱風備戰！「4大超商限時優惠」快備貨 飲料、零食、泡麵、電池都入列

根據中央氣象局指出，中颱杜蘇芮逼近，不排除登陸機會，因應防颱、存糧需求，4大超商紛紛祭出相關商品限時優惠，飲料、零食、泡麵、電池都入列，方便消費者就近到超商備貨，各家超商詳細優惠商品、內容與活動期限以門市公告為準。

●7-ELEVEN

7-ELEVEN門市針對泡麵、個人化冷凍品、常溫及冷藏飲料、零食、罐頭麵包、早正餐等商品，於住宅型、幹道型、交通轉運站型等重點商圈增加1倍以上備貨量，雨具等民生用品則增加1.5倍；7-ELEVEN同步整合線上線下平台，打造OMO全天候購物場域，消費者可預先於「i預購」平台線上選購箱購飲品、零食、生鮮等商品，並就近到鄰近門市線下取貨，線上訂、門市取方便採買需求。

除了備貨量增加，7-ELEVEN限時推出包含「PH9.0 鹼性離子水」、「UNI water」等指定品項最低第2瓶5折、第2瓶10元等優惠；同步推出「韓國濟州SamDaSoo火山岩盤礦泉水」第2瓶5折、第2箱5折，指定袋裝零食任選2件79折、4件75折，多款進口麵食指定品項任選第2件6折。全台逾500間門市更設置生鮮蔬菜、嚴選素材鮮物專區，提供冷凍海鮮及蔬菜選擇，颱風前夕門市加強備貨量，並於7月26日推出御料小館指定商品多件折扣優惠。

7-ELEVEN表示，根據過往觀察，颱風來臨前夕相關類別銷量可較上一週成長近1～2成，又以住宅型、幹道型、交通轉運型最為明顯，熱銷類別包括雨具、泡麵、冷凍品、鮮食、麵包等；門市嚴防強風豪雨皆會做足萬全防颱準備，颱風影響期間將停止外送服務，同時建立各區門市颱風影響回報機制，以確保門市安全無虞並於第一時間協助門市。

●全家便利商店

因應颱風即將來襲，全家便利商店各店舖針對颱風期間需求量大的產品進行備貨，並會依商圈別不同進行調整，支援消費者颱風天需求。依過往經驗，微波食品、泡麵、零食、電池、雨具等銷售將倍數成長。

因各地風雨情況不同，將以店舖人員安全為優先考量，地區營業主管可視各地情況決定店舖營業。此外，也將同步提醒店舖留意公共安全及周遭環境，例如暫時收回關東旗座、旗桿等防範措施。

為支援颱風天不便出門採購的緊急需求，全家便利商店即日起推出多項商品限時優惠，方便消費者提前選購，包括指定罐頭如愛之味土豆麵筋、鮮味脆瓜、韓式泡菜，以及新東陽精緻豬肉鬆、辣味肉醬等商品，任選兩件79折；FamiCollection常溫調理包系列如三杯雞杏鮑菇、紅燒牛腩、素麻婆豆腐、西魯肉等品項，同價位商品加20元多一件；FamiCollection藜麥穀物飯、黑纖米飯任選買1送1；三好米花東米（1.5kg）、天然米食珍藏壽司米（1.5kg）同商品買1送1；農心品牌泡麵任選第2件6折，包含辛炒麵、辣白菜泡菜拉麵、激辣辛杯麵，花月嵐、洪師傅、黃亞細等指定泡麵品項任選第2件6折，另有多品牌泡麵特價優惠；7月24日至7月25日金頂電池4+2入組合任選第2件6折；7月26日起勁量電池、Panasonic電池等指定電池品項享同價位第2件6折。

除了各項商品優惠外，消費者也可直接於店舖選購中元福箱，包含零食、泡麵、飲料等豐富組合，一次滿足颱風備糧需求，每組售價399元。

●萊爾富

萊爾富在肉類、海鮮、牛奶、礦泉水、電池等防颱商品備貨量均比平常多1～2成，即日起至7月25日推出「三好米校長香米1.5kg（售價239元）」買1送1；維力炸醬麵重量碗系列2件60元，包含原單件售價35元的「維力辣炸醬麵（重量碗）」和「維力炸醬碗麵（重量碗）」；「味味A冬菜鴨肉粉絲」原單件售價30元，特惠2件52元；味味A大碗麵系列2件65元，包含原單件售價39元的「味味A香辣海鮮湯麵」和「味味A紅燒牛肉湯麵」。

7月25日前凍島櫃的裕賀肩胛燒烤片（售價129元）享特價85元，厚切手打排骨（售價89元）享特價55元；指定鮮乳兩件最低特惠177元起，包含「林鳳營936mL全脂／低脂鮮乳（售價99元）」、「福樂一番鮮特極鮮乳936mL（售價94元）」等，「萬丹鮮乳936mL（售價106元）」則享兩件特價181元；電池掛架國際牌碳鋅電池及鹼性電池指定品項享第2件6折。

Hi-Life VIP App內的「萊購物」也推出颱風季防災專區，箱購指定礦泉水享最低199元起，如「Hi-Life Original海洋深層水2,000mL「8入一箱199元（原售價392元，約5.1折） 、「悅氏天然水2,200mL」享8瓶199元（原售價280元，約7.1折）。

●OKmart

OKmart各門市已加強存貨控制，特別是長效麵包、泡麵、速食、頭食品、餅乾、礦泉水、電池、手電筒、拖鞋、雨衣、毛巾等，並推出會員優惠組合。

7月26日當天OKmart全店針對指定飲品水推出最低2件1折起；7月27日至8月23日期間OKApp會員獨享「悅氏礦泉水6L」、「泰山純水2L」第3件79折。

OKmart即日起至8月23日推出會員特惠價「味味A香辣海鮮湯麵96g」2件65元；微波即食的「OKchoice紐奧良翅小腿80g」與「OKchoice醬烤雞腿130g」即日起至7月26日限時享任選2件88折，同步推出新品「OKchoice日式炒麵麵包」嘗鮮價59元、「OKchoice味噌燒烤翅小腿」嘗鮮價45元。除了微波鮮食與泡麵外，OKmart部分門市提供現煮麵機器設備，消費者可至指定門市購買泡麵組合DIY，在颱風天也可吃到現煮溫暖。

即日起至7月29日OKmart推出「Panasonic錳乾電池4號4入」、「Panasonic錳乾電池3號4入」享同價位第2件49元；「國際EVOLTA鈦元素電池3號6入」、「國際EVOLTA鈦元素電池4號6入」任選第2件59元。

除了商品備貨與優惠外，OKmart第一線門市同仁颱風期間正常營業提供便利服務給民眾。但基於企業保護員工的立場，在這次暴風圈涵蓋首當其衝的中南部區域分店已提早進行防颱工作。除了將玻璃對角貼上X型不透明膠布外，部分分店針對防淹水加做準備。並即時清點重點商品，封箱移位、將貨架下層商品依序往上層放置。颱風期間一切措施將以門市人員安全為第一考量，如遇嚴重災情、風雨過大將停止交接班，並降下鐵門、不排除暫停營業以策安全，待風雨轉小再恢復營業及返家，因颱風暫停營業之門市會即時於OKmart官方粉絲團快報，避免消費者撲空。

●附註：各家超商詳細優惠商品、內容與活動期限以門市公告為準。

颱風期間，消費者也可於全家便利商店店舖選購中元福箱，包含零食、泡麵、飲料等豐富組合，一次滿足颱風備糧需求，每組售價399元。圖／全家便利商店提供

因應防颱需求，萊爾富指定鮮乳兩件最低限時特惠177元起。圖／萊爾富提供

全家便利商店即日起於推出農心泡麵任選第2件6折，包含辛炒麵、辣白菜泡菜拉麵等品項；花月嵐、洪師傅、黃亞細等指定泡麵品項亦可享任選第2件6折，另有多品牌泡麵特價優惠。圖／全家便利商店提供

7-ELEVEN於7月26日推出御料小館指定商品多件折扣優惠。圖／7-ELEVEN提供

因應防颱需求，萊爾富即日起至7月25日推出三好米校長香米1.5kg買1送1、維力炸醬麵重量碗系列2件60元。圖／萊爾富提供

全家便利商店應援消費者颱風天需求，即日起購買FMC常溫調理包系列，可享同價位商品加20元多一件；FMC藜麥穀物飯、黑纖米飯則可任選買1送1。圖／全家便利商店提供

OKmart推出新品「OKchoice日式炒麵麵包」限時嘗鮮價59元。圖／OKmart提供

OKmart即日起至8月23日推出會員特惠價「味味A香辣海鮮湯麵96g」2件65元。圖／OKmart提供

為支援颱風天不便出門採購的緊急需求，全家便利商店即日起推出多項商品優惠，方便消費者提前選購。圖／全家便利商店提供