快訊

守住月線！台股小漲2點收17,033點 台積電跌2元收558元

國民法官審酒駕致死 提問「超白話」：幾點開始喝？喝多少？

蔣萬安晚間將坐鎮防颱…明天是否上班上課 北市府給答案了

備戰颱風來襲！家事達人推薦「防颱物品清單」快筆記

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
486團購推出防颱專區，方便民眾一鍵搜尋防颱物品。圖／486團購提供
486團購推出防颱專區，方便民眾一鍵搜尋防颱物品。圖／486團購提供

台灣已經有近4年沒有颱風侵襲，許多人家中的防颱物品有待重新檢視與替換。颱風不僅會帶來豪大雨，還可能造成停水、停電、漏水、淹水和家具物品損毀，隨著杜蘇芮颱風的腳步逼近，家事達人486先生提醒事先做好準備，就能減少颱風來襲對生活的影響和不便。

台灣地震、颱風多，容易帶來複合型災害，家中應常備緊急避難包，並且全家人都要知道放置地點，應急物資也要記得定期檢視。486先生建議，緊急避難包內應準備手電筒、行動電源、充電線、防災收音機、藥品、乾糧和礦泉水；注意藥品、乾糧有效期限以及行動電源是否電力充足，防災收音機可挑選支援手搖發電的款式。

颱風容易影響供電，486先生建議家中抽屜、床頭櫃、玄關等各處可準備多支手電筒。另推薦充電式的節能燈具，免插電又方便移動的優點，不僅日常使用便利更可做為緊急照明。避免家中停電時感到悶熱，充電式風扇也逐漸成為主流。

在颱風來臨前加固門窗和清理排水溝，可減少家中淹水的情況發生。如果遇大雨時室內容易漏水，電器擺放位置應盡量遠離牆壁並建議將插頭拔起。積水容易夾帶髒污和異物，一般濕拖吸塵器無法處理，建議使用洗地機可同時解決地面髒水和髒汙。

颱風天注意自身安全，減少非必要外出，也要確保不斷糧。可預先儲備冷凍食品、加熱即食品、罐頭、泡麵和餅乾，保久乳也是不少民眾的選擇之一。

根據486團購觀察，「防水」、「防漏」、「清潔」、「充電」關鍵字搜尋量較平日增加6倍，因此網羅防災用品、乾糧、防水防霉、雨具、除濕烘乾等商品設立「防颱對策」專區，方便民眾一鍵搜尋、積極防颱。

486先生建議家中應備有防災避難包，內含行動電源、防災收音機、手電筒等應急物資。圖／486團購提供
486先生建議家中應備有防災避難包，內含行動電源、防災收音機、手電筒等應急物資。圖／486團購提供
SANGEAN防災收音機支援手搖式和太陽能充電，並可作為緊急照明。圖／486團購提供
SANGEAN防災收音機支援手搖式和太陽能充電，並可作為緊急照明。圖／486團購提供
洗地機能清除颱風後的積水和雜質異物，讓清潔工作更輕鬆。圖／486團購提供
洗地機能清除颱風後的積水和雜質異物，讓清潔工作更輕鬆。圖／486團購提供
充電式照明和風扇在停電時可派上用場，逐漸成為主流。圖／486團購提供
充電式照明和風扇在停電時可派上用場，逐漸成為主流。圖／486團購提供

杜蘇芮颱風 486先生 停電

延伸閱讀

杜蘇芮颱風威脅增！桃園市部署8處抽水機 機動操作43閘門啟閉

杜蘇芮颱風來襲 高市府籲農民加強防範減輕災損

苦等近4年終於等到杜蘇芮颱風 預期南部旱象可紓解

防杜蘇芮颱風 林右昌視察災害應變中心防颱整備

相關新聞

看緊荷包！基北北桃TPASS搭台鐵 超過範圍沒優惠

TPASS行政院通勤月票7月1日上路至今，基北北桃區販售數量破43萬張。但有民眾反映，使用「基北北桃1200都會通」搭乘...

超過7度危險！夏天室內外溫差大「5症狀是警訊」 當心自律神經失調

近來天氣炎熱，一般人到了室內可能都會開空調，讓環境變得涼快一些。然而日本醫師早坂信哉卻指出，若是不斷地在大熱天與冷氣房之間切換，對身體可能造成自律神經失調，產生「溫差疲勞」的症狀。

省錢大作戰！開冷氣前 4招擊退吃電大怪獸

台灣家庭夏季用電量中，冷氣占比高達47%，是頭恐怖的「吃電大怪獸」，隨著夏季電價啟動，電價變高，開冷氣前先做這4招，讓你輕鬆省電、胖荷包！

外送族注意！連4天萬安演習 這些時段、地區暫停服務

外送族、搭車族注意，Uber Eats、foodpanda均宣布，因應萬安46號演習，7月24日至7月27日各地區演習期...

萬安演習台中場公布30分鐘交通措施 豐原實施：停車人必須疏散

中部地區7月27日下午1點半至2點將舉行萬安46號軍民聯合防空演習，台中市政府交通局表示，高鐵、台鐵及捷運正常行駛，旅客...

備戰颱風來襲！家事達人推薦「防颱物品清單」快筆記

台灣已經有近4年沒有颱風侵襲，許多人家中的防颱物品有待重新檢視與替換。颱風不僅會帶來豪大雨，還可能造成停水、停電、漏水、...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦