備戰颱風來襲！家事達人推薦「防颱物品清單」快筆記

台灣已經有近4年沒有颱風侵襲，許多人家中的防颱物品有待重新檢視與替換。颱風不僅會帶來豪大雨，還可能造成停水、停電、漏水、淹水和家具物品損毀，隨著杜蘇芮颱風的腳步逼近，家事達人486先生提醒事先做好準備，就能減少颱風來襲對生活的影響和不便。

台灣地震、颱風多，容易帶來複合型災害，家中應常備緊急避難包，並且全家人都要知道放置地點，應急物資也要記得定期檢視。486先生建議，緊急避難包內應準備手電筒、行動電源、充電線、防災收音機、藥品、乾糧和礦泉水；注意藥品、乾糧有效期限以及行動電源是否電力充足，防災收音機可挑選支援手搖發電的款式。

颱風容易影響供電，486先生建議家中抽屜、床頭櫃、玄關等各處可準備多支手電筒。另推薦充電式的節能燈具，免插電又方便移動的優點，不僅日常使用便利更可做為緊急照明。避免家中停電時感到悶熱，充電式風扇也逐漸成為主流。

在颱風來臨前加固門窗和清理排水溝，可減少家中淹水的情況發生。如果遇大雨時室內容易漏水，電器擺放位置應盡量遠離牆壁並建議將插頭拔起。積水容易夾帶髒污和異物，一般濕拖吸塵器無法處理，建議使用洗地機可同時解決地面髒水和髒汙。

颱風天注意自身安全，減少非必要外出，也要確保不斷糧。可預先儲備冷凍食品、加熱即食品、罐頭、泡麵和餅乾，保久乳也是不少民眾的選擇之一。