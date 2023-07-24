企業換燈具減碳要花大錢請查驗機構 環保署提解決辦法

碳權交易所將於8月7日成立，環保署依氣候變遷因應法（簡稱氣候法）規定，預告「溫室氣體自願減量專案管理辦法」草案，協助企業進行碳排查及規畫溫室氣體減量措施。有業者反映，查驗機構費用高，但每家門市的減碳量小，若要申請碳權並不划算、無誘因；環保署表示，會思考是否在程序上給予減免。

環保署今天舉辦「溫室氣體自願減量專案管理辦法」草案公聽研商會議。該草案共計22條，其中有3大重點，第一，符合國際規範確保淨零轉型，應符合可量測、可驗證、可報告的原則，同時具備外加性、保守性、永久性、避免產生危害及避免重複計算等五大原則。

第二，提供公版方法及提升新方法審查效率；第三，調整確證機制降低申請者負擔，既有抵換專案在申請時，不論專案類型或大小均須由查驗機構確證。

除自願減量辦法外，另一項關乎碳交易的重要子法「溫室氣體減量額度移轉、交易或拍賣管理辦法」，環保署預計在今年11月底前預告，12月底前完成訂定。

其中7-ELEVEN代表現場發言指出，便利超商多以換照明、冷氣等來減少碳排，減碳量小少，但門市很多，若以抵換專案申請減量額度的話，需要花大量金錢在查驗機構上，對於企業申請減量並無誘因，盼提出針對微型企業如零售業、超商業者的法規。

環保署氣候署籌備處副主任黃偉鳴說明，氣候法之前，環保署於2015年發布「溫室氣體抵換專案專案管理方法」，申請階段為事業寫專案計畫書後，需先找查驗機構背書有其節電結果，經環保署審查通過後，事業就開始換燈具，換完後申請減量額度時，需再找查驗機構確認有其減量。

黃偉鳴表示，現在作法是，若發現是較為單純的節電時，可以省去第一階段的查驗機構，直接由環保署審查，通過且換完燈具後，再找查驗機構來確認即可，也會先從程序上思考是否給予減免；但目前接收到的反映，事業認為查驗機構費用太高，微型商店負擔太重，希望連第二階段查驗機構都能避免，這部分需再考量並參考國際作法。

僅是換燈具可避免第一階段查驗機構的審查，若台北101等大型商場也來申請是否也可避免？黃偉鳴表示，台北101先前已註冊換燈具，是否適用避免第一階段的審查還要思考法規問題，但目前已有公布換燈具等200多種減量方法，後續整理後會再公告。