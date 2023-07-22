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失智失蹤 ─家庭對策篇／失智者獨居 多重防護不漏接

聯合報／ 記者張瀞文／台北報導
防長者走失，可申請愛心手鍊、指紋捺印、使用個人衛星定位器、貼身衣服繡聯繫電話。記者翁至成／翻攝
防長者走失，可申請愛心手鍊、指紋捺印、使用個人衛星定位器、貼身衣服繡聯繫電話。記者翁至成／翻攝

六十歲的岳先生住家離爸媽不遠，他每周都會回家陪伴爸媽。一直到某天接到警察的電話，通知父親走失，帶去就醫才發現父母罹患失智症，而且已經中度。

岳先生和媽媽後來成為「失智老人基金會」團體課程的成員，基金會社工主任陳俊佑說明，失智症有「黃昏症候群」，到了傍晚會躁動，晚上精神問題比較嚴重，岳先生回家都是白天，因此不覺得爸媽異樣。很多在外生活的子女都有相同狀況。

陳俊佑說，失智症的開始，往往不是走失，有人會頭痛、不舒服；有人記憶混亂；有人藏東西，找不到就懷疑家人偷東西；有人脾氣或個性丕變。若能在初期敏感於他可能是失智，有些作為，例如配戴愛的手鍊、警局指紋捺印、衣帽縫愛心布標、帶定位手機或手表，可有效預防走失，即便走失也能很快找回。如果多次走失，他建議要有人同住照顧，送機構或許也是一個選項。

失智症協會秘書長陳筠靜建議，長輩獨居在家，可善用各縣市老人服務中心或家庭資源中心資源，有定期關懷，也可以申請送餐，等於有人協助看著行蹤。衣帽縫愛心布標上的QR Code，建議可以寫長輩住家鄰近派出所或是村里長電話。

她也建議，知道長輩可能走失之後，可以跟社區重要的人或是店家打聲招呼，或許是鄰里長，或許是社區協會理事長，請他們協助照應，協會有服務過一個個案，會定期去附近商家留錢，長輩用餐就從中扣款，留錢時也商請老闆多關注長輩。

陳筠靜強調，防失智走失沒有萬無一失的方法，但是多做一定有多重防護。

數位版看這裡

失智者本身可做什麼 培養求助能力很重要

防失智症走失，家人、社區、政策都可以有些行動，但除此之外，失智長者本人可以做什麼？專家表示，培養「求助能力」很重要，會讓一個人在遇到困難時，不堅持一定要自己解決問題。除了「求助能力」，避免失智失蹤，生命的每個階段都有不同的任務。

失智症 長輩 愛心

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