周日大暑 百萬農民留心 熱指數與熱傷害就診關聯高

周日即將迎來「大暑」，大暑前後往往是一年中最熱的日子。國民健康署副署長賈淑麗表示，我國有百萬農民，在炎夏要如何預防熱傷害政府跨部會都在努力。社區健康組長羅素英也提醒，「遮陽」、「補水」、「休息」及「留心」4招避免熱傷害。

熱傷害問題不只台灣，極端氣候下全球都面臨挑戰。外媒報導，7月第一周全球均溫在一周內3次破紀錄，可能達到10萬年來最高的全球均溫。而我國今年7月1日至19日熱傷害急診就診統計已達600人次，為去年同期的1.6倍，若以性別分析男性約占七成。

中央氣象局代理局長程家平表示，氣象局App裡面有與中研院、國健署合作開發的「健康氣象」有針對全台各區域顯示「綜合溫度熱指數」，並有分級警示。針對高溫、低溫、溫度變化、心血管相關疾病與天氣間的關聯，提供全民更多健康氣象資訊及預警服務。

中央研究院環境變遷研究中心研究員龍世俊說，綜合溫度熱指數會考慮太陽輻射、相對濕度、風量、溫度評估而得出數值，數值大於或等於32、34、36及38度時，分別以黄、橘、紅、紫色代表「注意、警戒、危險、高危險」等熱預警等級。

龍世俊說，分析近20年的健保數據，指數達「注意」時，熱傷害急診人數成長8成；若是「警戒」時，急診人數會增加一倍。

中華民國環境職業醫學會醫師葛謹則提醒，身體無法把熱排出時會有熱傷害發生，並可分成五個等級。一開始是「痙孿」、再來會有「水腫」，接下來為昏厥、衰竭，最後是熱中暑，死亡率恐高達三成。除了在戶外活動者外，民眾若有心肺疾病、高血壓等危險因子也要特別留意。

彰化縣溪州鄉農民李先生亦分享其預防熱傷害經驗，務農從凌晨3點開始至上午7、8點結束，並且會穿著長袖、帽子、太陽眼鏡並搭配掛脖風扇，以及多補充水分。下午約3點後再到田裡工作，避開最熱時段。此外，他的耕耘機、犁田機、割稻機都有冷氣，插秧機也有帆布遮陽，來降低熱傷害發生。

羅素英則說，現在夏季農作物收成的時機，提醒農民耕作時戴斗笠或遮陽帽及太陽眼鏡，並且搭配長袖或袖套。再者，務農時每小時補充480至960cc的水及電解質，並且盡量避開上午10點到下午2點的時段工作。此外，她也提醒，多注意身體狀況及留意附近農友的情況，不適請立即休息，必要時需送醫診治。