別放任度數飆升！高度近視增3眼疾風險 醫：雷射手術救不回

兒童近視放任度數增長，增加罹病風險雷射手術也沒轍！新冠疫情3年期間，因線上上課增加使用3C時間，也因為疫情不敢回診而中斷治療，眼科醫師提醒，近期觀察許多國小學童，原本近視控制不錯，但疫情期間度數大幅增加，教育部統計國小學童視力不良率約45%，比例隨著年齡成長而增加，若進展到高度近視，未來恐增加視網膜剝離、白內障、青光眼風險，提醒家長應帶孩子定期回診，控制近視度數。

「近視是一種病！」書田診所眼科主任醫師顏敏芳表示，國健署先前統計，高中以上學生高達9成有近視，「堪稱國病」，若近視達500度以上就稱為高度近視，會造成眼軸拉長、眼凸，視網膜不斷被拉薄，增加罹患視網膜剝離及白內障、青光眼風險。

顏敏芳表示，高度近視者未來即使做雷射手術，仍無法降低罹患網膜剝離、白內障、青光眼病變風險，因雷射手術是屈光手術，無法矯正早已被拉長的眼軸、以及變薄的視網膜，因此不要讓兒童罹患高度近視十分重要，但學童在發育期間，近視度數增加特別快，如果年紀越小得到近視，高度近視的機會越高，因此「近視後不要快速增加度數」更顯重要。

已經近視的學童，沒控制情況下，每年度數約增加75至100度，有控制者大約增加50度以下。

一名男童國小三年級時發現近視，開始使用散瞳劑，雙眼度數維持約100度，因疫情一年多未回診，藥水早已用完，近期回診檢查時發現，一眼度數增加至300度，另一眼為350度；另一名國小五年級學童，在近視3百多度時，使用角膜塑型片控制，因為疫情多待在家，沒有持續配戴，恢復正常上課後配戴感覺效果不如以往，回診發現度數增至450度，重新更換角膜塑型片，希望能減緩近視增加的速度。

顏敏芳表示，目前有多種控制度數方式，包括散瞳劑、角膜塑型片、日拋型控制近視軟式隱形眼鏡、兒控鏡片眼鏡。可依學童的生活習慣、有無過敏、是否經常揉眼睛、對藥物的接受度、戶外活動量等來做評估，甚至組合不同的方式，達到控制近視度數增加的目的，隨著技術的進步，近視同時有散光者也能有適合的選擇。

顏敏芳強調，不管使用何種控制近視的方式，都要定期回診追蹤，並且配合調整用眼習慣，看書保持適當距離，適度休息，避免長時間使用3C產品，睡眠充足。另外研究指出，戶外活動對近視控制也有幫助，可增加兒童戶外活動的時間，對於預防近視或控制度數都有幫助。

「千萬不要放任度數持續增加。」顏敏芳提醒，別誤以為成年後再做雷射近視手術就能讓眼睛恢復原狀，因為手術能改善視力，但不能降低因近視引起眼睛病變的風險。現在有很多控制近視的方式，特別是在度數不深時就應積極治療，定期追蹤，避免高度近視，才能降低病變甚至失明的風險。