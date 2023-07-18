病例破400！近10年最嚴峻登革熱疫情 專家曝一特殊症狀要留意

登革熱疫情持續上升，不只有原本流行的第一型登革熱，高雄鳳山區也驗出第二型登革熱病毒，社區中交叉感染風險增加，其中今年本土累積已破400例，創下近十年最嚴峻登革熱疫情。成大醫院副院長柯文謙指出，登革熱警示徵兆包含腹痛、持續嘔吐、體液蓄積、粘膜出血（月經量可能增加）、嗜睡或是躁動不安等，提醒大家注意。

登革熱病毒共有四個型別，疾管署防疫醫師林詠青表示，感染某一型別登革熱病毒後，雖然對該型別有保護力，但未來若感染其他型別，重症風險將大幅增加。目前高雄鳳山區驗出第二型登革熱病毒，大家防治登革熱，更應注意重症風險。

柯文謙說，登革熱潛伏期是被病蚊叮咬後約4至7天，症狀不容易與其他病毒感染區分，接下來1至7天是發燒期，可能會陸續出現骨頭、關節痠痛等症狀，退燒後進入危險期，一般病人約1至2天內症狀結束，但若進展為中重度，患者可能會出現休克、出血等狀況。

柯文謙說，登革熱警示徵兆包含腹部疼痛、持續性嘔吐、體液蓄積、粘膜出血，月經量可能因此增加，還有嗜睡或躁動不安等。另外，有潛在疾病等警示族群可能發展成中度或重度，如糖尿病、慢性腎衰竭、慢性溶血疾病、孕婦、老人、嬰兒、肥胖、偏遠地區患者。

柯文謙說，登革熱重症主要症狀有三，第一是血漿滲漏，可能會導致休克、體液蓄積、呼吸窘迫；再者嚴重出血，三是嚴重器官損傷，如肝臟可能出現黃疸或甚至心衰竭等。

此外，柯文謙也說，根據2015年台南登革熱通報系統分析，年長者症狀較不典型，如發燒、肌肉痠痛、骨頭痠痛等症狀不常見，反而會倦怠、胸口不舒服或惡心、吃不下飯等。他呼籲，除了警示族群外，有多重共病或是免疫低下的民眾也必須提供警覺。