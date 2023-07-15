失智失蹤 ─社區對策篇／藥局主動關懷 從處方箋篩出失智者

「伯伯您好，這個月的處方箋領取時間還沒到，您有哪裡不舒服嗎？」「藥師，我媽媽最近情緒起伏很大，而且健忘次數變多了，很擔心是老化、退化還是記憶不好！」藥局是民眾接觸醫療的第一線，只要留心觀察，就可以發現長者的生活習慣和健康狀態的改變。

順儷連鎖藥局藥師陳儷文說，社區藥局以當地鄰里為服務區域，進店的民眾大多是熟面孔，定期拿藥的頻率也很固定，只要處方箋有異動，都會主動詢問身體健康狀況。近幾年因為疫情，高齡長者變得不愛出門，動作遲鈍、功能逐漸退化，提高慢性病與失智退化的速度，藥局前線人員感受非常明顯。

一位七旬阿伯，久未回藥局領藥，藥師主動詢問家人而發現失智症狀；曾有幫忙拿藥的家屬抱怨長輩個性丕變，藥師建議帶至醫院檢查，被診斷出極早期失智。陳儷文表示，失智症是一種漸進式的腦部功能喪失，患者因缺乏病識感，容易造成延誤診斷治療，影響生活自理能力，也增加後續照顧負擔。

順儷連鎖藥局於二○一九年加入新北市的「失智友善守護站」計畫，協助發掘社區中潛在的失智者，只要發現疑似個案，立即協助轉介、通報。陳儷文分享，許多高齡族群患有三高，需長期服藥控制，有些長輩時間還沒到就跑來領藥，藥局細心提醒家屬失智衛教，長者就醫發現罹患輕度失智，常忘記已經吃過藥而重複用藥。

失智症無法治癒，但及早發現治療就能延緩病程惡化，陳儷文認為藥局已從傳統的被動銷售轉型為主動關懷，另不定期舉辦健康照護諮詢、三高檢測服務等，建構社區民眾照顧系統。社區藥局是長者常去的場所之一，藉由鄰里守望相助，進一步協助失智長者或發現疑似個案，多一點關懷，少一分遺憾。