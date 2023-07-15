失智失蹤 ─社區對策篇／巡邏、全台通報 警帶回走失爺奶

全台共有近一千七百間派出所，這些分布在社區裡的派出所，在失智者走失後，負起協尋的重任。

雲林縣四湖鄉七十一歲陳阿公平時務農，原本和妻子、兒子同住，兩年前陳妻生病到嘉義住院，不久後，陳阿公也失智，近來病況愈發嚴重，連家人都不太認得，只想去見住院的妻子，家人不同意他騎機車到嘉義，攔他還會生氣，三不五時就跑出去。兒子得工作，無法整天看著，請鄰居幫忙，只要陳阿公跑出去就通知他。

今年五月某天午餐時間未見陳阿公身影，兒子遍尋不著，去派出所報案，警方以住家採同心圓放射型路線騎機車分批找人，終在距離家廿多公里外的路邊找到他。

不到十天後，四湖鄉分駐所警車巡邏時，在雲一五五線公路看到一名老翁穿著拖鞋，頂著大太陽搖搖晃晃走著，上前關心：「阿伯這麼熱要去哪裡？」老翁連自己姓名、家住哪裡都不記得，只是喃喃：「我要去嘉義，老婆在住院」，員警馬上回想起「是那個老是要去嘉義看妻子的陳阿公！」將他安全帶回。

後來台西分局協助陳阿公申請可以藍牙定位追蹤的天倫D+卡，才結束了常常勞師動眾找人的情況。

台北市大安區七十三歲楊奶奶患有失智症，由八十一歲徐姓先生照料，今年三月趁老公午休時外出，徐爺爺醒來發現老伴不見了，急忙跑去派出所求助。

處理此案的大安分局瑞安街派出所警員常蕎麟說，受理失蹤協尋人口後，會將資料上傳警政系統，這樣全台在外的警察若有找到她，就會知道她被通報協尋。接著就是調監視器，看她跑去哪裡。

監視器畫面看到她走去捷運大安森林公園站，於是開車載徐爺爺去捷運站。楊奶奶那天搭車沒帶錢，在站外向好心人士借錢買單程票，因此站務人員對她有印象。常蕎麟馬上請捷運警察隊注意是否有不知道方向、有異狀的老太太，「真的很幸運，晚上七點多有站務人員來電，說有人因為票卡問題需要警察協助，跑過去看竟然就是她」。