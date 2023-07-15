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「事後避孕藥」轉非處方？醫界討論

聯合報／ 記者李青縈／台北報導
事後避孕藥為處方用藥，過去曾公告改類為指示用藥，但引發反彈。圖／聯合報系資料照
事後避孕藥為處方用藥，過去曾公告改類為指示用藥，但引發反彈。圖／聯合報系資料照

發生不安全性行為後，有女性會選擇吃「事後避孕藥」作為緊急補救措施。事後避孕藥屬於處方藥，須持醫師處方箋才能使用，但考量其服用具時效性又有副作用，事後避孕藥是否應該改為「非處方藥」一直是不少人關心重點。食藥署指出，事後避孕藥轉類，須考量諸多因素，無法單就藥物安全性評估。

事後避孕藥雖屬於處方藥，但仍傳出有藥局偷偷在賣，一位不願具名的黃姓女子說，事後避孕藥沒這麼難買，到藥局直接告知要買事後避孕藥，一張百元鈔就能搞定。而實際赴醫院尋求事後避孕措施的女性，婦產科醫師整理有三大原因，不幸遭性侵、性行為時保險套破掉、安全期算錯等。

台北秀傳醫院長鄭丞傑表示，當時是考慮會有藥物濫用、民眾不避孕的狀況發生，但現時空背景已不同，可重新思考事後避孕藥是否轉為非處方用藥。

馬偕醫院婦產科醫師黃閔照表示，服用事後避孕藥可能會出現頭痛、不正常出血等狀況，就算藥局可以買到事後避孕藥，也建議與醫師討論使用時間點及成效。

食藥署副署長陳惠芳表示，有關事後避孕藥可否轉為指示藥，有諸多因素須以考量，如現行社會對於兩性關係的資源是否已具該類產品轉類之準備，民眾是否已有健全性教育方面的知識等，無法單就藥品的安全性，評估轉類的可行性。

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