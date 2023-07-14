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40年堅守花蓮鐵路 運務段長退休仍心繫太魯閣傷亡者

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
台鐵花蓮運務段長吳金添服務40年，都在家鄉花蓮，他做事親力親為，在地方結交不少好朋友。記者王燕華／攝影
台鐵花蓮運務段長吳金添服務40年，都在家鄉花蓮，他做事親力親為，在地方結交不少好朋友。記者王燕華／攝影

台鐵花蓮運務段長吳金添40年前通過鐵路特考分發回鄉，從月薪9000元的站務員做起，勇於任事、積極認真的個性受到賞識，一路升到運務段長，任內曾歷經東部鐵路一票難求的高峰，也遭逢太魯閣撞車出軌、地震造成鐵路中斷等重大事故，他都站在第一線處理。吳金添將屆齡退休，今天交棒給新任段長許民杰，仍心繫太魯閣事故傷亡者，期許要持續提供關心與幫助。

吳金添於民國73年1月進入台鐵，第一個職務是在花蓮火車站賣票，同年9月派任列車長，接著從站長、運務段業務主任，一路升到花蓮運務段副段長，6年前接任段長，40年來「從一而終」都待在花蓮。

花蓮、台東聯外交通極度仰賴鐵路運輸，吳金添總是盡心盡力滿足旅客需求。他記得，開放陸客來台後，東部鐵路運能更加吃緊，民國103年更達尖峰，有一年清明連假，當天進出花蓮站就有6萬人。

「就是車廂一直加掛、列車就是一直加開」吳金添回憶，連假前就要做好車輛保養、維修，所有庫存車輛在連假期間都要上陣。所幸優化票務系統、新車陸續加入營運，以及蘇花改通車後，運能十分充裕，除了連假熱門班次，「一票難求」情況已很少見。

2年前的清明連假第一天，台鐵408列次太魯閣號在花蓮秀林鄉清水隧道北口撞車出軌，造成49人罹難、300多人受傷，吳金添第一時間趕赴現場，指揮救災及鐵道修復工作，還要關心傷亡者的醫療、撫卹，每天不眠不休，足足瘦8公斤。

去年台鐵企業工會發起五一勞動節不加班活動，交通部推類火車因應，原本要和家人到蘭嶼旅遊的吳金添，被急召回花蓮安排接駁疏運；9月18日台東地震造成花東鐵路中斷3個月，為了妥善安排陸路運輸，吳金添同樣費盡心思。

台鐵局今天舉辦花蓮運務段長交接典禮，由運務處長劉雙火監交，花蓮市長魏嘉彥、吉安鄉長游淑貞，還有多位地方人士前往觀禮祝福，看得出吳金添的好人緣。

吳金添說，台鐵歷經幾次重大行車事故，已付出相當多經費提升安全性，像是設置邊坡監測系統、告警系統等，明年公司化後更是重點，相信能提供安全的乘車環境；對於太魯閣事故還有部分傷者需要協助，台鐵也會持續提供關心到康復為止。

台鐵花蓮運務段長吳金添（右）屆齡退休，在運務處長劉雙火監交下，將印信交接給新任段長許民杰（左）。記者王燕華／攝影
台鐵花蓮運務段長吳金添（右）屆齡退休，在運務處長劉雙火監交下，將印信交接給新任段長許民杰（左）。記者王燕華／攝影

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