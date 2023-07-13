近半小學生近視 每周戶外活動1年可減少55%近視發生率

暑假期間應多接近大自然，減少使用電子3C產品。根據調查，6至11歲小學兒童近視率為48.66％，等於將近一半的國小學童都有近視，而根據國健署調查，每周戶外活動達11小時，1年平均可減少55%的近視發生機率，戶外活動有助於孩童近視防治。

婦幼健康組副組長蔡維誼表示，根據106年度兒童青少年視力監測調查顯示，學齡前兒童（2-5歲）近視率為7.95％，小學兒童（6-11歲）近視率為48.66％，家長該如何避免孩子在小學階段就近視，也是一個重要的課題。

蔡維誼表示，依據國民健康署102年國小低年級學童視力保健介入計畫的結果發現，每週戶外活動達11小時，1年平均可減少55%的近視發生機率；每周日照時間超過200分鐘，則可減少49%學童罹患近視的機率，顯示戶外活動對兒童近視防治相當重要。

蔡維誼表示，透過戶外活動，除減少孩子近距離用眼的時間之外，在亮、寬、廣、遠的戶外環境，能讓眼睛的睫狀肌放鬆，加上陽光會刺激視網膜釋放多巴胺，抑制眼球軸長增長，幫助兒童眼睛成熟，這些因素都可減緩近視的發生及惡化。

嬰幼兒眼睛天生即具備生理性遠視，可抵抗近視的發生，因而被視為眼睛的「健康存款」，若用眼過度，則會快速的消耗遠視儲備量，一旦遠視儲備量不足，就有可能罹患近視，並發展為高度近視。

蔡維誼說，近視為不可逆的疾病，為抵抗近視的發生，提早預防才能守護孩子的遠宇宙，趁著暑假期間，家長可以提醒孩子用眼後，需讓眼睛放鬆休息，一起做「3010120護眼操」，用眼每30分鐘休息10分鐘，再加上每天戶外活動120分鐘，達成護眼及運動加成效果。國健署長吳昭軍呼籲，暑假期間除帶孩子多親近戶外，也別忘了每年至少1至2次定期帶孩子做檢查視力，共同保護孩子的眼睛。