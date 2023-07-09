「油漬摩佐羅拉乾酪」出包 好市多：這期間購買可退貨

好市多自美輸入國內商品「Formaggio 油漬摩佐羅拉乾酪 (油漬乾酪)」，上月經邊境查驗出農藥殘留環氧乙烷，屬一級致癌物，食藥署表示，該批產品已退運銷毀，但國內仍有效期未過的同商品913.92公斤，雖已通知業者緊急下架回收，但稽查庫存僅剩156.4公斤，等同757.52公斤已被消費者買走，對此，好市多做出回應。

世界衛生組織（WHO）國際癌症研究機構將「環氧乙烷」列為一級致癌物，雖然環氧乙烷在美國可合法添加，但食藥署副署長林金富表示，我國規定任何食品都不得檢出環氧乙烷，且就國內現行規定，環氧乙烷只能用於醫療上，不准作為農藥、食品添加物或食品消毒。

上月27日，高雄市衛生局接獲食藥署通知，對好市多高雄店的「Formaggio 油漬摩佐羅拉乾酪 (油漬乾酪)」進行抽查作業，昨晚檢驗結果出爐，該效期未過產品一樣驗出環氧乙烷1.277mg／kg與規定不符。