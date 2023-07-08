還要熱1天！明這些地區留意極端高溫 下周有望迎雨降溫

今天各地高溫炎熱，創下今年7月以來最高溫，中央氣象局表示，明天跟今天一樣晴朗炎熱，各地高溫約在33至36度，大台北盆地、南部近山區及花東地區有37、38度極端高溫機率。下周一後水氣變多、雲量增加，預計就會略微降溫，西半部地區午後也開始要留意雨勢。

氣象局預報員趙紘指出，明天跟今天一樣熱，各地高溫約在33至36度，大台北盆地、南部近山區及花東地區有37、38度極端高溫機率，其中台北市社子連日達全台最高溫，推估可能與西南風沉降作用有關。下周一後水氣變多、雲量增加，預計就會略微降溫至32到34度，大台北盆地、中南部近山區及花東地區因缺乏海風調節，仍要留意高溫。

降雨方面，趙紘表示，明天午後山區有局部短暫雷陣雨，下周一後太平洋高壓及西南風減弱 ，午後除了各地山區外，西半部平地也會有短暫陣雨。下周二、三轉東南風、太平洋高壓減弱，東南部地區及恆春半島因迎風面有不定時短暫雨，午後西半部平地也有雨勢。另外，下周二清晨至上午受東南風影響，中南部沿海地區也會有零星降雨。下周四水氣增多，東半部地區及恆春半島有不定時降雨，午後各地也都有降雨機率。

連日炎熱天氣已創下今年入夏最高溫，趙紘表示，往年7、8月本來就會有極端高溫出現的機率，受全球暖化影響，平均溫度確實一年比一年高，極端高溫的頻率也可能增加，但仍要把時間拉長比較。另外，雖然南海及菲律賓東方海域有熱帶擾動生成機會，但颱風生成仍有不確定性，建議下周再觀察。