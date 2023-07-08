快訊

好市多起司驗出致癌物致電顧客召回 食藥署調查中

教授爆性騷「要女學生互摸、傳裸照」 真理大學啟動性平調查

聽新聞
test
0:00 / 0:00

還要熱1天！明這些地區留意極端高溫 下周有望迎雨降溫

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
明天持續晴朗炎熱，各地高溫約在33至36度，大台北盆地、南部近山區及花東地區有37、38度極端高溫機率。本報資料照片
明天持續晴朗炎熱，各地高溫約在33至36度，大台北盆地、南部近山區及花東地區有37、38度極端高溫機率。本報資料照片

今天各地高溫炎熱，創下今年7月以來最高溫，中央氣象局表示，明天跟今天一樣晴朗炎熱，各地高溫約在33至36度，大台北盆地、南部近山區及花東地區有37、38度極端高溫機率。下周一後水氣變多、雲量增加，預計就會略微降溫，西半部地區午後也開始要留意雨勢。

氣象局預報員趙紘指出，明天跟今天一樣熱，各地高溫約在33至36度，大台北盆地、南部近山區及花東地區有37、38度極端高溫機率，其中台北市社子連日達全台最高溫，推估可能與西南風沉降作用有關。下周一後水氣變多、雲量增加，預計就會略微降溫至32到34度，大台北盆地、中南部近山區及花東地區因缺乏海風調節，仍要留意高溫。

降雨方面，趙紘表示，明天午後山區有局部短暫雷陣雨，下周一後太平洋高壓及西南風減弱 ，午後除了各地山區外，西半部平地也會有短暫陣雨。下周二、三轉東南風、太平洋高壓減弱，東南部地區及恆春半島因迎風面有不定時短暫雨，午後西半部平地也有雨勢。另外，下周二清晨至上午受東南風影響，中南部沿海地區也會有零星降雨。下周四水氣增多，東半部地區及恆春半島有不定時降雨，午後各地也都有降雨機率。

連日炎熱天氣已創下今年入夏最高溫，趙紘表示，往年7、8月本來就會有極端高溫出現的機率，受全球暖化影響，平均溫度確實一年比一年高，極端高溫的頻率也可能增加，但仍要把時間拉長比較。另外，雖然南海及菲律賓東方海域有熱帶擾動生成機會，但颱風生成仍有不確定性，建議下周再觀察。

高溫 氣象局 恆春

延伸閱讀

午後對流旺 南投、嘉義山區防大雨

男遊南投山區昏迷 警消醫護合力搶救送醫仍不治

59歲遊客清境旅遊昏迷 警消路旁搶救仍告不治

比昨天還熱！社子連2天超過38度今飆38.6度 賈新興：今日火爐

相關新聞

好市多起司傳驗出致癌物致電顧客召回 食藥署調查中

近日有消費者接到好市多通知，要求召回某款被檢出可能致癌物環氧乙烷的起司產品。食藥署今天表示，已掌握正調查了解中，環氧乙烷...

還要熱1天！明這些地區留意極端高溫 下周有望迎雨降溫

今天各地高溫炎熱，創下今年7月以來最高溫，中央氣象局表示，明天跟今天一樣晴朗炎熱，各地高溫約在33至36度，大台北盆地、...

午後對流發展旺盛 2縣市山區大雨特報

今天各地高溫炎熱，午後對流發展旺盛，中央氣象局下午4點發布大雨特報，南投、嘉義山區有局部大雨發生機率，提醒民眾注意雷擊及...

又鬧血荒！全台血庫剩3.4天 每天耗7千袋「新竹血南北送」

近期暑假出遊人潮多，加上氣候、疫情影響，全台血庫再度拉緊報！根據台灣血液基金會統計，全台4種血型安全庫存量皆為「急缺」，...

洗澡後能用「吹風機吹乾私密處」嗎？ 專家解答：可用這方法

一名男網友在網路論壇Dcard上發文表示，自己暑假第一次到女友住處玩，竟撞見女友翻起褲子，「用吹風機吹『妹妹』」，當下非...

六日都非常熱！社子38.6度極端高溫 今天全國前3熱都在台北市

根據中央氣象局資料顯示，今天全國前3高溫都出現在台北市。台北市社子上午11時30分飆出38.6度極端高溫，其次為台北市台...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦