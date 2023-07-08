失智失蹤 ─現況篇／友善失智 大環境仍要加把勁
失智症協會推估，全台約有近三十二萬失智症者，約每七十二人中有一人失智。但多數人的生活經驗裡，即便一天遇到上百人，也很難碰上一位失智者。因為文化裡、社區中，存在著失智居住歧視，使得許多家有失智者的家庭，不敢讓鄰居知道家中長輩已失智。
失智症成為社區裡「鄰避設施」的故事四處可見，最廣為人知的是去年台北市政府要在芝山國小設日照中心，預計服務三十名失能、失智老人，引來家長激烈抗議。
另一個故事發生在三年前。林伯伯失智後常出現奇怪的行為，例如會撿路上的東西回家囤放、突然對路過鄰居碎念。有次他燒水忘了關火，煙冒出來，鄰居很擔心他把社區燒掉，原來就相處不睦的鄰居設了局想趕他走。他們在林伯伯家門前停了車，車門沒鎖，放千元紙鈔在駕駛座玻璃下方，林伯伯失智後習慣四處撿東西，於是開了車門拿紙鈔，全程被鄰居錄影，去警局報案，說他偷竊。
林伯伯的案例是郭慈安陪伴家屬處理的。郭慈安是衛福部失智綱領推動委員，也是中山醫學大學附設醫院失智共同照護中心執行長，她觀察，大家對失智症的敏感度逐年提升，自行求助看診的比率提高了，也有愈來愈多人願意主動學習相關知識。
但郭慈安也坦言，大環境的「失智友善」，與對失智症的刻板印象，改變仍有限。她舉例，現在許多博物館及商店標榜失智友善，家屬即便知道這些資源，仍不敢帶失智者出門，怕失智者不按牌理出牌，出現讓人尷尬的行為，家屬放不下旁人眼光，也讓失智者失去過正常生活的機會。她強調，所謂「失智友善」對象不只社區的店家，家人也需要更勇敢，同時也要被支持。今年國健署和長照司都鼓勵所有從事老人、長照相關的工作人員上失智症課程，希望這一波的課程，能夠帶動大家對於失智的敏感度，提升社區的友善。
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終結失蹤憾事 先要了解失智
家屬或者關心失智症的讀者可能都知道，透過按捺指紋、愛的手鍊或愛心布標等工具，可以在失智症者走失時更利於尋人。但為何失智者特別容易走失？走失時，他的身心處於什麼樣的狀態？聽聽專家怎麼說，從理解開始，是終結失智者失蹤憾事的第一步。
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