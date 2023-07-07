TPASS通勤月票／補助款拖延中央挨轟 今急撥5億給基北北桃「水庫」

TPASS行政院通勤月票7月1日上路，中央補助款卻遲遲未給，地方政府傷透腦筋，運輸業者恐斷炊。首都客運總經理李建文不諱言，業者確實會擔心，因為沒有錢就會跳票，他下午提到最新消息，「中央的5億元已經撥入水庫」。台北市公運處證實，北市地方負擔款今天已撥入1200定期票水庫，中央補助款5億元下午也已撥入水庫。

李建文表示，汽車客運業者都是現金交易，包含購買油品、支付員工薪水等各項必要開支，因此最重要的是金流。首都客運平均一天現金流約700萬元，其中TPASS月票的現金流就要300萬元。

他說，當初簽約時，政府就答應D+2會撥款，確保業者的現金流可以周轉，也直言「用了TPASS就沒有回頭路」，業者確實會擔心，萬一「大水庫」的錢不夠，現金流無法支應，沒有錢就會跳票。

李建文指出，軌道業者台鐵、北捷、機捷都是公營單位，均有預算支應，但是汽車客運業者是民營，金流為公司自理，「沒有錢就是沒有錢」，希望能以汽車客運業者為優先撥款對象，錢多錢少都沒關係。

他下午4點多表示，最新消息「中央的5億元已經撥入水庫」，但是公運處申請13億5千多萬元，中央目前只給5億元。

微笑單車公司發言人林苑毓表示，雙北每日騎乘YouBike約23 萬人次，TPASS月票使用者占2成，近5萬人次。補助款目前都有依約定撥付，系統修改費用將依機關規範辦理，待預算核定即可申請。倘若真有款項無法給付等特殊狀況，將會與機關討論，盡量不影響民眾使用權益。

消基會交通委員會召集人李克聰說，TPASS鼓勵大家搭乘公共運輸，7月剛上路，請大家稍微耐心等候一下。他提及，現在公車、客運業者經營環境不佳，包含營運狀況、司機缺額等狀況，尤其TPASS上路後，業者負擔更重、壓力更大，相關補助金猶如及時雨，希望中央盡快撥付讓他們在營運得以紓緩。