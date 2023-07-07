小暑台北飆破38度極端高溫 這些地區還要熱2天

今天是24節氣的小暑，中午11點半台北市社子出現38.1度極端高溫，新北測站也有37.6度。中央氣象局表示，今年7月上旬氣溫都偏高，昨天台北市社子38.3度為7月以來最高溫，但早在今年5月初立夏台南就已飆破40.1度。這波高溫預計持續到周日，大台北地區、花東地區及屏東近山區都有38度高溫機率。

氣象局預報員曾昭誠表示，今天雖然各地炎熱，但溫度還沒有昨天高。這3天太平洋高壓在台灣附近，加上西南風沉降作用及地形影響，預計這波高溫會持續到周日，明、後天溫度與今天類似，大台北地區、花東地區及屏東近山區都有局部38度高溫機率。

曾昭誠指出，全球暖化及聖嬰發展影響導致海溫升高，但是否會影響台灣夏季高溫仍要再觀察。下周一太平洋高壓往北邊移動，高溫就會逐漸緩和，各地白天約31至35度，低溫約25、26度。

另外，他也說，今起到周末各地較少午後雷陣雨，下周一台灣附近水氣變多，午後雨勢範圍擴大，各地山區及西半部地區都要留意。