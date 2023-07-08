正確擦防曬的五大方法快學起來 讓你和曬黑曬傷說再見！

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「正確擦防曬方法」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的五大正確擦防曬方法排行。

由於烈日帶來的紫外線對皮膚有非常大的危害，不僅會加速老化，甚至可能進一步造成皮膚癌，因此千萬別以為防曬只是為了美白這麼簡單，更別忽視做好防曬的重要性。為了迎接炎炎夏日的到來，各大賣場相繼上架和販售許多防曬用品，而網友們熱烈討論的正確擦防曬方法有哪些呢？

「遵守防曬ABC原則」全方位抵抗紫外線 根據不同需求挑選「適當的防曬係數」才正確 ▲ 網友熱議五大正確擦防曬方法 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖 觀察近一年內網友針對「正確擦防曬方法」相關的話題討論，可以發現「遵守防曬ABC原則」引起網友熱議，不少人認同ABC防曬原則是相當全面的防曬方法，A是Avoid避免曬太陽，特別指避開上午十點至下午兩點左右紫外線最強的日曬區間，B為Block塗抹防曬產品，C則是Cover利用物理防曬遮蔽肌膚，如撐傘、佩戴墨鏡等，就有網友提到「老公說不習慣在身上抹東抹西，覺得黏黏的，但買給他防曬外套就願意穿」，點出大部分男生都不太喜歡在身上擦東西，但為了避免曬傷脫皮，建議採用撐傘或是穿外套等物理防曬的方式，避免紫外線直射。

而在挑選欲塗抹在肌膚上的防曬用品時，需注意防曬係數並非愈高愈好，根據自己的需求挑選「適當的防曬係數」才是正確的，網友說明「若只是日常上下班不需用到最高防護的防曬，容易造成皮膚負擔」、「只要出去超過3小時一定會選SPF50+跟PA++++等級的防曬」，建議大家要針對膚質、場合、希望達到的效果等去選擇適合的防曬係數，以免陷入數字迷思，讓膚況更糟糕。

另外，有網友發文詢問「防曬要卸妝嗎？」，吸引不少留言回應「（防曬）很防水，所以還是要卸妝」、「擦沒顏色的防曬，我不會卸妝，晚上洗臉洗兩次就掉了」、「看防曬有沒有潤色或防水效果，沒有的話就不用」，表示防曬是否需要卸妝取決於使用的產品是否屬於「潤色/防水型」的防曬，網友也補充可以查看產品的使用說明，進一步確認是否有註明需要卸妝的標示。

許多人都以為只有到陽光會大量曝曬的室外才要擦防曬，然而其實有光的地方就有紫外線，因此「室內也要擦防曬」，即有皮膚科醫師說道「就算每天都在室內工作，但窗戶就在旁邊，陽光也是會灑進來」，加上室內的日光燈也會加速皮膚老化，因此即使是平時在辦公室吹冷氣的上班族，也別忘了每天擦防曬。

最後，要塗抹「足夠的防曬乳量」，防曬效果才會好，日前有網友發文分享自己為了美白認真擦防曬的技巧，「防曬量要塗夠，一隻腿用量要塗兩個十元硬幣，也就是厚厚的一層」，並提醒平時會化妝的族群注意「妝前請另外上防曬乳，原因是防曬量要夠才會有效果」、「以防曬要擦足量的觀點來說，建議還是要擦防曬乳+有防曬係數的妝前乳比較好」，覺得防曬效果只靠上粉底液的量是完全不夠的。

以上正確擦防曬的方法你都學會了嗎？或是你有自己獨家的擦防曬小撇步嗎？正確的擦防曬方法可以最大化防曬效果，讓你不再曬傷又曬老，同時也能減少防曬產品對皮膚帶來的負擔，以避免出現其他皮膚問題，希望大家都能夠擁有健康好肌膚！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「正確擦防曬方法」相關討論則數。觀測期間：2022/06/01~2023/06/20，共一年觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、Podcast評論（排除抽獎文）

快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！



【熱門時事難掌握？超夯話題都在Social Lab社群實驗室】

花10秒鐘訂閱OpView電子報，從此話題、趨勢不漏接！



《Social Scan 社群話題週報》：提供最新的熱門排行榜及熱門話題調查局，話題時事一把罩。

《Social Watch 洞察報告》：每月兩期，內含深度產業分析、議題拆解等精彩內容等你來挖掘。



想看更多排名主題？快快許願告訴我們吧

提供題目► marketing@eland.com.tw