快訊

靠著好心陌生人的一條TikTok 「超級挫折」新作家一夕爆紅

聽新聞
test
0:00 / 0:00

健康主題館／冬病夏治 三伏貼調理過敏 8成患者改善虛寒

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北報導
近日氣候炎熱，民眾除了進行三伏貼調理外，飲食方面也要做好「避暑」。圖／123RF
近日氣候炎熱，民眾除了進行三伏貼調理外，飲食方面也要做好「避暑」。圖／123RF

● 陽氣最旺三伏天，三伏貼改善體質

● 三伏貼是藥灸，可增強人體免疫力

● 敷貼穴位一年，就有六成患者見效

三伏貼在最炎熱的三伏天，調理冬天虛寒性體質。記者鄒尚謙／攝影
三伏貼在最炎熱的三伏天，調理冬天虛寒性體質。記者鄒尚謙／攝影

三伏貼調理注意事項 製表╱鄒尚謙
三伏貼調理注意事項 製表╱鄒尚謙
天氣持續飆高溫，中醫有「冬病夏治」預防醫學概念，北市聯醫仁愛院區中醫科主治醫師王明仁表示，可在夏天最熱、陽氣最旺的「三伏天」，為鼻過敏、氣喘及易感冒體質的人敷貼「三伏貼」，以防杜冬季難纏的病症。今年「三伏天」分別為7月11日、7月21日、8月10日，民眾可至中醫院所預約三伏貼的治療。

中醫師公會全聯會理事長詹永兆說，三伏貼是將中藥材貼在人體穴位上，包括甘遂、白芥子、細辛、延胡索、丁香、薑汁等辛溫、逐痰、溫陽、通絡的藥物，藉著夏天最熱的三伏天，肌膚毛孔易擴張，藥物得以沁入皮膚，讓藥效發揮。

台北慈濟醫院中醫部主治醫師林亞萱表示，近年氣喘人口每年以五成的速度大幅成長，根據台北市統計，過敏性鼻炎盛行率高達五成三，亦有二成五鼻過敏患者合併有氣喘、異位性皮膚炎或蕁麻疹等共病。

林口長庚中醫部主治醫師陳俊良說，三伏貼針對大椎、風門、定喘、肺俞、脾俞、腎俞等穴位，適應症為過敏性鼻炎、氣喘、慢性支氣管炎、久咳怕冷、胃寒腹瀉、體質虛弱、容易反覆感冒、痛經及月經不調、風寒濕性關節疼痛等。

支氣管症狀好得最明顯

台北榮總傳統醫學部主任龔彥穎說，根據研究，若三伏貼療程持續達三年，八成患者的虛寒病症都能得到改善，即使只有一年療程也有六成患者得到改善，其中氣喘等支氣管症狀的改善最為明顯。

詹永兆建議，近日氣候炎熱，民眾除了進行三伏貼調理外，飲食方面也要做好「避暑」，若身體狀況已相當熱，荔枝、龍眼、芒果等溫熱性水果盡量斟酌食用，避免體內過於燥熱，腸胃蠕動停擺；可多選擇「瓜類」食用，例如絲瓜、瓢瓜、香瓜、西瓜等寒性的食材，平衡體內暑氣。

王明仁指出，三伏貼原理即為「冬病夏治」，在最炎熱的時節調理冬天虛寒性的體質，一般治療疼痛患者，若同時具有虛寒體質、容易過敏，都建議採取三伏貼來調理身體，成人敷貼半小時至四小時，孩童僅需半小時至一小時，可自行取下藥餅，但建議取下藥餅一至二小時後再行沖洗，最久不宜超過六小時。

只貼兩次療效不完整

王明仁說，三伏貼依照傳統得在初伏、中伏、末伏三天進行，若體質較為虛寒也可以貼超過三次，尤其台灣氣候炎熱，只要天氣熱的時節都可進行，但若只貼一、兩次恐無法達到完整療效。

王明仁提醒，孕婦及未滿一歲幼兒不宜三伏貼，若正在使用「免疫調節藥物」恐引起過強的免疫反應。敷貼部位可能會起些小水泡或紅腫熱，若皮膚容易感染、傷口不易復原者都要特別注意，若不適情況加劇，可自行提前取下藥餅。

中醫 氣喘 患者

延伸閱讀

不捨李玟身心疲憊了 陳美鳳吐婚變情傷：身體騙不了人

冬病要夏治 中醫師推廣三伏貼療法

「冬病夏治」好時節 中醫師：三伏貼要把握這三天

把握「冬病夏治」時機 三伏貼可減緩虛寒治療慢性痼疾

相關新聞

唐鳳：政府機關三碼簡訊新政策 年底前上路

詐騙簡訊橫行，數位部長唐鳳今（6）日指出，目前正在跟行政院討論，未來，各級政府機關、各部會發出簡訊通知時，不會再用現行的...

更熱的天氣來了！氣象局：明天雙北、花蓮、台東恐飆38度

明天更熱。氣象局下午17:25發高溫資訊，明天全台17縣市都可能達36度以上高溫，其中台北市、新北市、花蓮縣、台東縣有3...

孕期能吃安眠藥？台本土研究首登刺胳針期刊

國人多認為懷孕期間應避免服藥，孕婦失眠，可以吃安眠藥嗎？台大臨床藥學研究所所長蕭斐元研究團隊本月一項登上國際期刊「刺胳針...

就想見生母！褚麗卿跨國販嬰案震驚全台 42年後她返台「擲筊」尋親

42年前許多弱勢家庭透過褚麗卿出養到國外，當時許多孩童的出生資料多為偽造，被收養到國外的孩子長大後，仍想要回台尋找原生家...

影／尋找人生拼圖！40年前跨國販嬰案頻傳 當事女嬰返台踏上尋母之路

民國70年代初有許多孩童莫名失蹤，後來有少數幾名被找回，並經警方調查後發現，除了幾位是自行走失之外，大多數小孩都是遭到誘...

李玟驟逝…憂鬱症如心患感冒 恢復期風險最高

歌手李玟驟逝，憂鬱症議題受關注。董氏基金會今天指出，憂鬱症如「心」的感冒，就算個性陽光也可能罹患；且輕生常發生於恢復期，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦