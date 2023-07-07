健康主題館／冬病夏治 三伏貼調理過敏 8成患者改善虛寒

● 陽氣最旺三伏天，三伏貼改善體質

● 三伏貼是藥灸，可增強人體免疫力

● 敷貼穴位一年，就有六成患者見效

三伏貼在最炎熱的三伏天，調理冬天虛寒性體質。記者鄒尚謙／攝影

三伏貼調理注意事項 製表╱鄒尚謙 天氣持續飆高溫，中醫有「冬病夏治」預防醫學概念，北市聯醫仁愛院區中醫科主治醫師王明仁表示，可在夏天最熱、陽氣最旺的「三伏天」，為鼻過敏、氣喘及易感冒體質的人敷貼「三伏貼」，以防杜冬季難纏的病症。今年「三伏天」分別為7月11日、7月21日、8月10日，民眾可至中醫院所預約三伏貼的治療。

中醫師公會全聯會理事長詹永兆說，三伏貼是將中藥材貼在人體穴位上，包括甘遂、白芥子、細辛、延胡索、丁香、薑汁等辛溫、逐痰、溫陽、通絡的藥物，藉著夏天最熱的三伏天，肌膚毛孔易擴張，藥物得以沁入皮膚，讓藥效發揮。

台北慈濟醫院中醫部主治醫師林亞萱表示，近年氣喘人口每年以五成的速度大幅成長，根據台北市統計，過敏性鼻炎盛行率高達五成三，亦有二成五鼻過敏患者合併有氣喘、異位性皮膚炎或蕁麻疹等共病。

林口長庚中醫部主治醫師陳俊良說，三伏貼針對大椎、風門、定喘、肺俞、脾俞、腎俞等穴位，適應症為過敏性鼻炎、氣喘、慢性支氣管炎、久咳怕冷、胃寒腹瀉、體質虛弱、容易反覆感冒、痛經及月經不調、風寒濕性關節疼痛等。

支氣管症狀好得最明顯

台北榮總傳統醫學部主任龔彥穎說，根據研究，若三伏貼療程持續達三年，八成患者的虛寒病症都能得到改善，即使只有一年療程也有六成患者得到改善，其中氣喘等支氣管症狀的改善最為明顯。

詹永兆建議，近日氣候炎熱，民眾除了進行三伏貼調理外，飲食方面也要做好「避暑」，若身體狀況已相當熱，荔枝、龍眼、芒果等溫熱性水果盡量斟酌食用，避免體內過於燥熱，腸胃蠕動停擺；可多選擇「瓜類」食用，例如絲瓜、瓢瓜、香瓜、西瓜等寒性的食材，平衡體內暑氣。

王明仁指出，三伏貼原理即為「冬病夏治」，在最炎熱的時節調理冬天虛寒性的體質，一般治療疼痛患者，若同時具有虛寒體質、容易過敏，都建議採取三伏貼來調理身體，成人敷貼半小時至四小時，孩童僅需半小時至一小時，可自行取下藥餅，但建議取下藥餅一至二小時後再行沖洗，最久不宜超過六小時。

只貼兩次療效不完整

王明仁說，三伏貼依照傳統得在初伏、中伏、末伏三天進行，若體質較為虛寒也可以貼超過三次，尤其台灣氣候炎熱，只要天氣熱的時節都可進行，但若只貼一、兩次恐無法達到完整療效。

王明仁提醒，孕婦及未滿一歲幼兒不宜三伏貼，若正在使用「免疫調節藥物」恐引起過強的免疫反應。敷貼部位可能會起些小水泡或紅腫熱，若皮膚容易感染、傷口不易復原者都要特別注意，若不適情況加劇，可自行提前取下藥餅。