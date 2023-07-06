遭批假環團 挺四接專家學者強調協和油換氣是務實解方

支持四接的6位專家學者上周一站出來相挺後，中南部環團今北上力挺反四接，並批支持者為「假環團」。對此，6名專家學者今發布聲明表示，不論支持或反對都可公開討論，但部分環團用潑髒水、貼標籤方式打擊不同意見的人，除感到遺憾，同時仍強調協和電廠以油換氣是現階段補足北東電網電力最務實的解方。

前九二一震災重建基金會執行長謝志誠、基隆潛水教練王銘祥、前環保署副署長詹順貴、台灣島永續發展協會理事長劉志堅、彰化縣綠色資源人文保育協會總幹事顏淑女、中興大學環工系教授莊秉潔等6名專家學者，上周召開記者會支持協和油改氣，

今天發表共同新聞稿表示，認同「現在全台平均不缺電，但問題是舊協和除役後，北東電網真的很缺電」，2025年後，北東電網電力缺口達470萬瓩，8成電力要靠外援，但因天然屏障阻隔，由西往東送的電力安全融通上限是420萬瓩，北東用電量超過安全上限，不但讓北北基宜陷入最易發生大規模停電風險，還因為中南電北送進而延宕中火減煤時程，影響中部人健康。

挺四接專家學者表示，不需要用企圖製造對立來扣別人帽子，難道不說出來就不會發生？正因他們與基隆是一家人，協和晚一天油改氣，基隆、中部就晚一天改善空汙，北部、中部一起受害，就算不喜歡終究還是要面對現實。

挺四接專家學者指出，反四接團體主張一步到位以綠換油，卻沒說明哪種再生能源能在短期內發出260萬瓩的發電量；協和以氣換油，符合國際航運改採LNG作為燃料的趨勢，基隆可把握國家投資四接1200億的契機，提供LNG加注補給服務，打造基隆港成為最乾淨船舶及郵輪停靠港，再以此基礎，等待北海岸、宜蘭的地熱開發成熟，以綠電製氫，讓基隆港朝氫能港目標邁進，這才是現階段對基隆、對全台都好的能源轉型務實解方。