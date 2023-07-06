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高溫酷暑注意極端高溫 明起3天入夏以來最熱

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
今天各地天氣晴朗炎熱，除新竹高溫約34度外，其他地區高溫都容易來到36度左右，其中桃園以北及花東縱谷有37度以上高溫發生的機率，台北市及花蓮縣甚至有機會出現局部38度的極端高溫。記者曾學仁／攝影
今天各地天氣晴朗炎熱，除新竹高溫約34度外，其他地區高溫都容易來到36度左右，其中桃園以北及花東縱谷有37度以上高溫發生的機率，台北市及花蓮縣甚至有機會出現局部38度的極端高溫。記者曾學仁／攝影

根據中央氣象局觀測資料顯示，今天凌晨0時許，新北市野柳、金山都飆出33.0度高溫，新北市蘆洲32.3度、台北市天母32.0度。

今天太平洋高壓更強，中央氣象局說，天氣會再炎熱一些，除新竹高溫約34度外，其他地區高溫都容易來到36度左右，其中桃園以北及花東縱谷有37度以上高溫發生的機率，台北市及花蓮縣甚至有機會出現局部38度的極端高溫。

氣象局說，東南部仍有焚風發生的機率，中午前後紫外線指數普遍在過量到危險等級，外出活動務必做好防曬並多補充水分。水氣偏少，各地大多為晴到多雲，只有山區午後有零星短暫雷陣雨。

中央氣象局發布高溫資訊。台東縣地區有焚風發生的機率，今天白天花蓮縣地區為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。

台北市地區為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；基隆市地區、新北市地區、桃園市地區、苗栗縣地區、台中市地區、彰化縣地區、南投縣地區、雲林縣地區、嘉義市地區、台南市地區、高雄市地區、屏東縣地區、台東縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。

新竹縣地區、嘉義縣地區、宜蘭縣地區為黃色燈號。

西南風偏強，苗栗以北沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、馬祖容易有8至9級強陣風。

明天至周日太平洋高壓仍強，天氣持續穩定，各地晴朗炎熱，桃園以北地區及花東縱谷有較廣泛的高溫，有機會來到37度以上，東南部仍有焚風發生的機率，外出注意熱傷害；降雨方面，僅山區在午後有零星短暫雷陣雨。

下周一、下周二各地為多雲到晴，由於太平洋高壓開始減弱，水氣漸增，午後雷陣雨範圍逐漸擴大，下周一仍侷限在山區，下週二則會由山區擴展到西半部平地；降雨增多，各地高溫略降。

下周三有水氣從台灣東方海面移入，迎風面東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

13日至15日東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，未來幾天太平洋高壓強勢影響，加上大陸上有些比較乾熱的空氣接近，天氣型態基本上較為穩定，山區仍有些午後熱對流雷雨，但是範圍小，也比較不會影響到平地，到山區活動仍要留意天氣變化。

溫度的部分則預期會非常熱，吳聖宇說，尤其是北部的桃園、大台北地區，鄉鎮預報的溫度數值甚至有報到37-38度，其他地方也普遍有機會來到34-36度或以上，其中7-9日又是預報中最熱的一段時間，提醒大家務必要多留意外出活動時的身體狀況。

吳聖宇表示，下周一之後隨著大環境風向轉變為東南風，加上水氣較為增多，午後雷雨發生的狀況將會再度轉趨明顯，溫度也會降下來一些，沒有本周這麼炎熱的預測。

吳聖宇說，南邊的熱帶擾動發展也是下周進入7月中旬之後機會比較高，但實際的情況還有待觀察，即使有擾動發展也不一定就會影響到台灣。

今天各地天氣晴朗炎熱，除新竹高溫約34度外，其他地區高溫都容易來到36度左右，其中桃園以北及花東縱谷有37度以上高溫發生的機率，台北市及花蓮縣甚至有機會出現局部38度的極端高溫。本報資料照片
今天各地天氣晴朗炎熱，除新竹高溫約34度外，其他地區高溫都容易來到36度左右，其中桃園以北及花東縱谷有37度以上高溫發生的機率，台北市及花蓮縣甚至有機會出現局部38度的極端高溫。本報資料照片

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