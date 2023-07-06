今高溫恐飆39度以上 吳德榮：入夏以來最熱的一段時間

西南風影響，中央氣象局發布高溫資訊。台東縣地區有焚風發生的機率，今天白天花蓮縣地區為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。

台北市地區為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；基隆市地區、新北市地區、桃園市地區、苗栗縣地區、台中市地區、彰化縣地區、南投縣地區、雲林縣地區、嘉義市地區、台南市地區、高雄市地區、屏東縣地區、台東縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。

新竹縣地區、嘉義縣地區、宜蘭縣地區為黃色燈號。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今天至周六台灣附近盛行西南風，帶來乾暖穩定的空氣，各地持續晴朗酷熱、紫外線強。

他說，花東縱谷因背風沉降加成，局部地區最高溫將推升至39度以上，為入夏以來，最熱的一段時間，應特別注意防曬、防中暑。

吳德榮表示，因水氣少，午後雖有局部短暫雷陣雨的機率，但僅侷限在山區。今天北部24至38度，中部24至37度，南部24至37度，東部22至39度。