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白內障「成熟」再開刀？ 醫師：視力模糊影響生活就要處理

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
衛福部台南新營醫院眼科醫師郭怡君提醒，白內障患者當視力模糊影響到日常生活時就應考慮手術。圖／新營醫院提供
衛福部台南新營醫院眼科醫師郭怡君提醒，白內障患者當視力模糊影響到日常生活時就應考慮手術。圖／新營醫院提供

不少年長者都有白內障宿疾，甚至因罹患慢性病及畏懼開刀加速視力惡化，醫師提醒，當視力模糊且影響到日常生活時，就應及早手術改善。

61歲余先生，因第一次散瞳後出車禍，從此不敢看眼科，但糖尿病加速白內障和引起黃斑部水腫，導致視力下降，日前鼓起勇氣就醫。經醫師治療後，眼睛變明亮了，並開心表示原來家裡很漂亮，不用重新裝潢。

衛福部台南新營醫院眼科醫師郭怡君表示，白內障是水晶體混濁所導致視線不良的疾病，有相當多致病機轉，阻礙光線進入視網膜，影響光線於視網膜上的聚焦。白內障是漸進性，初期並不會發覺明顯的視力減弱，因此不易被察覺。

她指出，白內障最常見發生在年長者，其症狀為視力減退、單眼產生雙重影像、夜晚駕車時產生眩光或閱讀困難、易流淚、顏色變得昏暗不豔。

至於治療初期以眼鏡改善視力、藥水保養；中後期則建議採水晶體置換手術治療。小切口超音波傷口小、角膜內皮細胞損傷小、不需住院、視力恢復快、手術成功率高、降低感染機率、術後視力品質佳。

郭怡君提醒，當視力模糊且影響到日常生活時，就應考慮手術，不建議將白內障放「成熟」了，才來接受傳統的白內障手術。

而日常透過血糖控制、避免類固醇藥物、避免抽菸及避免紫外線直接照射，可預防白內障；也可補充眼睛健康保健食品（如：葉黃素、維他命A、胡蘿蔔素、蝦紅素、深海魚油、亞麻仁油、維他命C、維他命B群、葉酸）。

視力 白內障 手術

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