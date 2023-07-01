明北部午後持續大雨 這些地區未來一周恐有極端高溫
對流發展旺盛，中央氣象局表示，今天到下周一午後各地都有局部短暫雨機率，中部以北山區及北部平地有較大雨勢。下周二起各地為多雲到晴天氣，午後雷陣雨多侷限在山區。未來一周各地持續高溫炎熱，雙北、中南部內陸、花蓮縱谷及台東長濱可能出現36度以上極端高溫。
氣象局預報員廖經翔指出，明天到下周一偏南風，迎風面東南部地區有零星短暫雨，清晨至上午南部地區有零星短暫雨，午後各地都有局部短暫雨，中部以北山區及北部平地有較大雨勢，下周二起偏西南風，各地為多雲到晴天氣，午後雷陣雨多侷限在各地山區，清晨至上午中南部地區有局部短暫陣雨，台東地區要留意焚風。
溫度方面，廖經翔則說，未來一周各地都很炎熱，北部地區約34至35度、中部地區約35度、南部地區約33至34度，因偏南風、西南風，南部地區雲量較多，會出現北部比南部高溫情形，另外，雙北、中南部內陸、花蓮縱谷及台東長濱都可能出現36度以上極端高溫。
7月隨著颱風季到來，廖經翔表示，目前太平洋高壓還算強，10天以內有颱風生成的機率低，預計可等2周以後再觀察。
氣象局也說，預估今年下半年北太平洋西部的颱風生成總數正常至偏少，侵台颱風數約3至5個，但下半年可能發展為聖嬰事件，颱風平均生成位置距離台灣較遠，在海上發展的時間較長，中颱、強颱侵台機率高。
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