寵孩改嚴管「打小孩」涉家暴 醫師單親爸扛育兒壓力 專家：適時求援

單親爸育兒壓力大，近日一名兒科醫師於臉書自述「打小孩」，寫下長篇文道出身為單親爸爸碰到的育兒困境，雖嘗試調整教養方式，但力道過猛換來遺憾結局。兒少保護專家指出，單親爸爸壓力很大，且醫師社會地位高，不太知道如何向外求助，當面對家庭結構改變問題時，即使離婚的雙方不再有婚姻關係，但仍要當「合作型父母」，抑或是透過學校老師、社福系統協助，適時調節育兒壓力。

一名兒科醫師在臉書發文稱「我打了我的小孩」，提及自己是單親，所以對子女是虧欠心態，什麼事都幫小孩做好、希望保護好他們，但孩子的生活教育、自理能力出問題，他開始改變教養方式，但孩子仍不當一回事，他改用嚴厲管方式，包括打手心、打耳光、罰跪等，近日被孩子的媽媽通報家暴、社工介入，醫師爸自認盡力育兒，卻換來眾人責備，有種「眾叛親離」感受，不過他也很懊悔太晚發現孩子的問題。

兒少保護專家、國立屏東科技大學社會工作系教授趙善如表示，當父母離婚後，大人忙著處理情感問題，小孩其實也在面對父母離異的情感，因此無論是哪一方獲得孩子監護權、或與孩子同住，都要與孩子重新建立親子關係、以及討論如何相處，不過大人通常沒有習慣與孩子討論、說明離婚的事，也不太知道怎麼跟孩子開口，尤其對單親爸爸更難。

趙善如說，以這位醫師爸爸來說，離婚後是帶著愧疚的心，希望給孩子最好的生活，但並不是讓孩子什麼都不必做，而是要按照年齡給予適當養育方法與態度，也不確定先前醫師爸爸在家庭中扮演的角色為何，不過若以醫師繁忙的職涯生活，通常教養角色會在母親身上，醫師爸爸或許不太知道如何和孩子相處，當母親角色抽離時，自己瞬間「父代母職」，對他來說是非常困難的。

趙善如提出3個方向建議，包括社福體系可給予適當協助、離婚情感是否應嫁接在孩子身上、單親父母應有能力覺察自己能力有限。

社福體系部分，趙善如說，期許家庭教育中心能對於準備離婚、或已經離婚的單親爸媽，給予相關資源與諮詢，及早討論後續孩子教養問題，讓他們能重新了解、認識「父代母職」或「母代父職」的背後意義，讓他們慢慢調整、適應。

「大人離婚的罪惡、情感，是否嫁接在孩子身上？」趙善如表示，有些單親爸媽會採用「過度彌補」，也就是這位醫師爸爸的做法，但會造成無法給孩子適當管教，導致生活能力、生活規則無法建立；另外有些單親爸媽則採「過度責難」，即是把所有負面情緒發洩在孩子身上。若經濟能力許可者，離婚後可以做心理諮商，面對家庭結構改變的問題。

另外，單親父母也要有能力覺察「自己能力有限」。趙善如說，當發現孩子出現行為、教養問題，但自己無法解決，要盡快跟周遭親友請教、想解決辦法，而雖然與前妻離婚，但她仍是孩子的媽媽，離婚後彼此仍應當「合作型父母」，發揮應有的職分。若前任真的無法幫上忙，單親爸媽亦可透過家庭教育中心、社福中心，或是孩子處於在學期間，可以跟學校老師、輔導老師合作，都是不錯的方法。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線