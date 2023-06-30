好市多A肝莓果風波暫時落幕 11例通報全數排除

疾管署監測好市多A肝莓果一案暫時告一段落。由於4月底好市多陸續發生冷凍莓果驗出A肝病毒，疾管署因此監測「通報急性A肝且發病前60天內曾食用好市多冷凍莓果」。疾管署發言人羅一鈞30日表示，監測期滿並無食用莓果感染A肝的病例，評估社區風險大致告一段落。

疾管署的通報資料統計從4月28日至6月29日統計，累計通報11例，同時也排除11例，並沒有疑似個案（通報且發病前60天內曾食用好市多冷凍莓果，且經疾管署認可檢驗機構檢驗急性A肝陽性），也沒有確定個案。

日前曾有一名50多歲女性，3月6日好市多購買科克蘭莓果，4到5月食用，最近兩個月出現疲倦、頭暈、頻尿、噁心、嘔吐等症狀因此就醫，醫師一度懷疑是高血糖導致，後來6月16日醫院健檢檢驗A肝驗出弱陽性（IgM抗體1.04）屬於灰色地帶，檢體送回昆陽實驗室，將等14天的恢復期血清比較。

羅一鈞表示，該個案在27日再度採檢，送到疾管署認可的醫事檢驗機構，A肝IgM仍呈弱陽性，但無恢復期血清未達4倍上升。由於急性感染應該要上升4倍，且肝功能均正常，研判排除急性A 肝。

羅一鈞說，好市多莓果兩個月的監測期到今天期滿．所幸沒有因為食用莓果感染A肝病例，目前食藥署持續禁止相關冷凍莓果輸入進口，社區A肝風險大致告一段落。