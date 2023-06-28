猴痘接種對象放寬「3類對象」7月上路 曾罹患性病都能打

猴痘傳播風險持續，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）今天開會討論擴大猴痘疫苗接種對象，疾管署發言人羅一鈞指出，猴痘接種對象放寬到近1年有風險性行為者、過去曾罹患性病，以及性接觸對象有前述狀況者，預估可在七月初實施。

由於本土猴痘疫情仍處在高原期，今天上午ACIP專家依據猴痘疫情監測及疫調資料，以及各類高風險族群的猴痘確診率等資訊評估為疫情控制，考量疫苗接種對象觸及可能感染的目標族群，並經參酌英、美等國的猴痘疫情防治經驗，建議擴大疫苗對象。

目前猴痘公費接種對象為近6個月內曾有高風險性行為，如：性病患者、多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等。

羅一鈞表示，調整放寬為過去曾罹患過性病的民眾、近1年有風險性行為者，以及性接觸對象有前一情形者。調整後接種對象確切實施日期預計在下周二說明，仍將視各縣市政府衛生局與Mpox合作醫療院所作業準備時間，預計於7月初正式實施。

猴痘疫苗目前仍有15127瓶，仍有約5萬人份。接種猴痘疫苗已無需先行意願登記，可直接至合作醫療院進行預約(https://gov.tw/CFp)，符合接種條件的民眾，尤其感染過性病或性接觸對象有性病風險，儘速完成2劑疫苗接種，也提醒可接種第2劑疫苗（第1劑疫苗接種28天後，但尚未接種完成第2劑之民眾），儘速完成第2劑接種，以達9成保護力。

接種猴痘疫苗後，身體需要約14天產生抗體，以達保護力，且僅接種1劑疫苗保護力較低，因此在接種後14天內或僅接種1劑的民眾仍要適當保護自己，減少暴露的風險。