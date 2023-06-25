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一張圖看天氣！這日起南部先變天 全台降雨趨勢一次看

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一張圖看天氣！這日起南部先變天 全台降雨趨勢一次看

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
端午節連假收假日全台艷陽高照，圖為高雄景點大港橋周邊外出民眾以毛巾或帽子、墨鏡等遮擋豔陽。圖／中央社
端午節連假收假日全台艷陽高照，圖為高雄景點大港橋周邊外出民眾以毛巾或帽子、墨鏡等遮擋豔陽。圖／中央社

端午連假收假，未來一周酷熱，各地高溫31度至35度，且均要留意午後雷陣雨，特別是周一至周三，西半部、東北部、各地山區有局部大雨發生；周四起，南方水氣增，南台灣首當其衝，轉為全天不定時短暫陣雨。

中央氣象局預報員趙竑表示，周三前天氣均與今天類似，環境偏東南風，迎風面的東部、東南部地區，不定時會有零星短暫陣雨，其他地區天氣穩定，可見陽光；不過，午後受到熱力作用影響，西半部、東北部地區、各地山區會有局部短暫雷陣雨，且有局部大雨發生情況。

他指出，周四到下周日，南方水氣稍增，首當其衝的東南部、南部地區，轉變為全天有不定時短暫陣雨狀況，其他地區多雲到晴，各地午後仍要留意可能有局部短暫雷陣雨。

趙竑提醒，未來一周各地高溫31度至35度；明天雲林、台南、高雄、屏東、花東縱谷，更要留意可能有機會出現36度高溫。

周一至周三，西半部、東北部、各地山區有局部大雨發生；周四起，南台灣轉為全天不定時短暫陣雨。圖／中央氣象局提供
周一至周三，西半部、東北部、各地山區有局部大雨發生；周四起，南台灣轉為全天不定時短暫陣雨。圖／中央氣象局提供
未來一周降雨趨勢。圖／中央氣象局提供
未來一周降雨趨勢。圖／中央氣象局提供

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