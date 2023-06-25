一張圖看天氣！這日起南部先變天 全台降雨趨勢一次看

端午連假收假，未來一周酷熱，各地高溫31度至35度，且均要留意午後雷陣雨，特別是周一至周三，西半部、東北部、各地山區有局部大雨發生；周四起，南方水氣增，南台灣首當其衝，轉為全天不定時短暫陣雨。

中央氣象局預報員趙竑表示，周三前天氣均與今天類似，環境偏東南風，迎風面的東部、東南部地區，不定時會有零星短暫陣雨，其他地區天氣穩定，可見陽光；不過，午後受到熱力作用影響，西半部、東北部地區、各地山區會有局部短暫雷陣雨，且有局部大雨發生情況。

他指出，周四到下周日，南方水氣稍增，首當其衝的東南部、南部地區，轉變為全天有不定時短暫陣雨狀況，其他地區多雲到晴，各地午後仍要留意可能有局部短暫雷陣雨。