端午連假收假日艷陽高照

進入夏天後多為炎熱天氣型態，端午連假的最後一天持續高溫，中央氣象局表示今天各地高溫約在32到35度，提醒在外移動的民眾注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。天氣一熱，飲料店外總是大排長龍，許多人都迫切來一杯冷飲暢快消暑。不過營養師提醒，控制體重和血糖的人偶爾放縱一下喝杯飲料沒關係，但還是要注意基底和配料的熱量，以及選擇適合的頻率及時間。

2023-06-25 13:14