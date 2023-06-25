端午連假收假日艷陽高照
端午節連假收假日全台艷陽高照，今天台南、嘉義、屏東出現36.9度高溫。中央氣象局持續發布高溫資訊，連續三天以上出現36度橙色燈號警戒區有雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣，而花蓮縣、台東縣則為黃色燈號。
端午節連假最後一天，各地景點人潮明顯減少，不過大批民眾仍頂著烈陽，前往新北市新店碧潭風景區觀賞「碧潭寫生趣」三麗鷗家族明星中擁有超高人氣的Hello Kitty等裝置藝術。近日因午後對流旺盛，西半部、東北部及各地山區，會有局部大雨發生機率，尤其西半部接近豪雨等級，如此的天氣型態，將持續至周三。周四起受南方水氣北抬影響，中南部會有較明顯雨勢。
未來一周全台氣溫普遍在27至34度之間，南部仍有機會出現逾36度高溫，民眾外出記得備陽傘，除了防曬，也可應付因對流雲系發展而突如其來的雨勢。
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