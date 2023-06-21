影／桃機陸上賽龍舟 揪旅客感受端午節氛圍
四天端午連假即將到來，昇恆昌免稅店今天（21日）在管制區內舉辦陸上「賽龍舟慶端午」活動，與國內外的現場旅客一起歡慶佳節，工作人員還打扮成屈原，向外國遊客說明端午節的由來，同時透過創新結合傳統習俗的互動遊戲，讓往來桃園機場的旅客以有別於傳統的方式體驗賽龍舟活動。
昇恆昌免稅店表示，端午連假即將來臨，卻有部分旅客無法在台共度佳節，因此今天分別在第一、第二航廈出境長廊上，舉辦陸上「賽龍舟慶端午」活動，旅客只要在30秒內，將桌上的小龍舟推滑至指定區域，即可獲得限量精美編織提袋，遊戲結束後還可以跟「屈原」合影留念，希望能帶給旅客沉靜式的過節體驗。
由於活動創新有趣，不少旅客紛紛上前參與，一名外國旅客正在跟女友視訊通話，看到活動就上前試試手氣，直到要跟屈原合影時才發現還沒切斷視訊通話。另外一組小姊妹則是要跟父母搭機到東京旅遊，姊姊嘗試數次後終於成功，妹妹雖然挑戰失敗，但工作人員鼓勵她慢慢把船滑到終點，最後也是送出小禮物獎勵她不放棄的精神。
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