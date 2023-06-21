影／桃機陸上賽龍舟 揪旅客感受端午節氛圍

四天端午連假即將到來，昇恆昌免稅店今天（21日）在管制區內舉辦陸上「賽龍舟慶端午」活動，與國內外的現場旅客一起歡慶佳節，工作人員還打扮成屈原，向外國遊客說明端午節的由來，同時透過創新結合傳統習俗的互動遊戲，讓往來桃園機場的旅客以有別於傳統的方式體驗賽龍舟活動。

昇恆昌免稅店表示，端午連假即將來臨，卻有部分旅客無法在台共度佳節，因此今天分別在第一、第二航廈出境長廊上，舉辦陸上「賽龍舟慶端午」活動，旅客只要在30秒內，將桌上的小龍舟推滑至指定區域，即可獲得限量精美編織提袋，遊戲結束後還可以跟「屈原」合影留念，希望能帶給旅客沉靜式的過節體驗。