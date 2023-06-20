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通勤月票7月上路 台鐵6月27日起開放預購

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
台鐵表示，6月27日起，可持TPASS新卡或持現有電子票證，至生活圈內的台鐵售票窗口預購月票方案。示意圖。圖／本報資料照片
台鐵表示，6月27日起，可持TPASS新卡或持現有電子票證，至生活圈內的台鐵售票窗口預購月票方案。示意圖。圖／本報資料照片

TPASS三大生活圈通勤月票7月上路，台鐵今天表示，6月27日起，可持TPASS新卡或持現有電子票證，至生活圈內的台鐵售票窗口預購月票方案。

台鐵表示，為促進銀髮族、身心障礙者乘坐大眾運輸工具友善，三大生活圈發行敬老、愛心卡使用點數乘車，7月1日同步上線啟用，啟用縣市包括台北市、新北市、桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市及屏東縣等10縣市。

台鐵指出，乘車區間只要在該縣市轄區內起站或迄站均可適用（南投縣不限境內使用）；每次乘車點數使用上限，依各縣市政府規定，超出部分由電子錢包餘額扣款。

台鐵提醒，持社福卡旅客請經由各車站設置的「地方社福卡」專用通道驗票機刷卡進、出站，旅客如未走專用通道，驗票閘門會警示驗票失敗阻擋，不會扣款。

台鐵表示，其他使用方式比照電子票證乘車營運規定，社福卡可搭乘區間(快)車、莒光號、PP推拉式自強號，惟觀光列車、團體列車、太魯閣列車、普悠瑪列車、3000型自強號及其他本局指定列車（具專屬性及不發售無座票之列車）不可搭乘。

觀光列車 台鐵

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