各地飆高溫紫外線「危險」 端午連假迎午後雷陣雨

夏至將至，暑氣濕熱天氣型態登場。明、後天高溫炎熱，大台北盆地等地高溫逾36度，各地中午前後紫外線可能達「危險」等級；為期4天端午連假，各地午後有雷陣雨，其中連假前兩天周四至周五，降雨範圍較廣，雨勢也較大。

中央氣象局今天傍晚發布高溫資訊，受西南風影響，天氣高溫炎熱，台東縣有焚風發生機率；明天白天，花蓮縣有38度極端高溫機率；台南市、高雄市、屏東縣有連續出現36度高溫機率；基隆市、台北市、新北市、桃園市、彰化縣、台東縣有36度高溫機率。

中央氣象局預報員黃恩鴻表示，明、後兩日天氣與今天類似，多雲到晴，高溫炎熱，各地高溫普遍33度至35度，尤其大台北盆地、南部近山區、花東縱谷高溫達36度以上。他提醒，各地在近中午前後，紫外線都可能過量，甚至達危險等級，民眾外出記得加強防曬，多補充水分。

周四至周五，因水氣稍多，雲量稍增，大氣沒那麼穩定，降雨範圍變廣，雨勢也變大，清晨至上午，除了中南部之外，西半部地區可能有局部短暫陣雨；午後降雨區域擴展至東北部地區、各山區有局部短暫雷陣雨，也有較大雨勢發生機率。

黃恩鴻說，到了周六至周日，水氣稍減，天氣回穩，環境轉為東南風，各地多雲到晴，高溫悶熱，僅東南部地區有零星降雨，午後西半部地區、東半部山區有局部短暫雷陣雨。