聽新聞
test
0:00 / 0:00
各地飆高溫紫外線「危險」 端午連假迎午後雷陣雨
夏至將至，暑氣濕熱天氣型態登場。明、後天高溫炎熱，大台北盆地等地高溫逾36度，各地中午前後紫外線可能達「危險」等級；為期4天端午連假，各地午後有雷陣雨，其中連假前兩天周四至周五，降雨範圍較廣，雨勢也較大。
中央氣象局今天傍晚發布高溫資訊，受西南風影響，天氣高溫炎熱，台東縣有焚風發生機率；明天白天，花蓮縣有38度極端高溫機率；台南市、高雄市、屏東縣有連續出現36度高溫機率；基隆市、台北市、新北市、桃園市、彰化縣、台東縣有36度高溫機率。
中央氣象局預報員黃恩鴻表示，明、後兩日天氣與今天類似，多雲到晴，高溫炎熱，各地高溫普遍33度至35度，尤其大台北盆地、南部近山區、花東縱谷高溫達36度以上。他提醒，各地在近中午前後，紫外線都可能過量，甚至達危險等級，民眾外出記得加強防曬，多補充水分。
周四至周五，因水氣稍多，雲量稍增，大氣沒那麼穩定，降雨範圍變廣，雨勢也變大，清晨至上午，除了中南部之外，西半部地區可能有局部短暫陣雨；午後降雨區域擴展至東北部地區、各山區有局部短暫雷陣雨，也有較大雨勢發生機率。
黃恩鴻說，到了周六至周日，水氣稍減，天氣回穩，環境轉為東南風，各地多雲到晴，高溫悶熱，僅東南部地區有零星降雨，午後西半部地區、東半部山區有局部短暫雷陣雨。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言