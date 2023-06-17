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基北北桃1200定期票 新北可搭363條公車、54條客運路線

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
基北北桃公共運輸1200都會通定期票7月1日上路，新北市部分，除了包含363條市區公車路線，也增加54條國道、公路客運。圖／新北市交通局提供
基北北桃公共運輸1200都會通定期票7月1日上路，新北市部分，除了包含363條市區公車路線，也增加54條國道、公路客運。圖／新北市交通局提供

基北北桃公共運輸1200都會通定期票7月1日上路，新北市部分，除了包含363條市區公車路線，也增加54條國道、公路客運，提供平日通勤通學交通運輸服務外，也可以方便民眾往來基隆與桃園地區觀光景點。新北市交通局說，路線起迄點若有一端不在基北北桃範圍，像是新竹到桃園則不能使用，將從原本票卡電子錢包中扣款。

新北市交通局長鍾鳴時表示，1200都會通定期票除了原有1280定期票中的雙北市區公車、捷運外，擴大到台鐵、桃園捷運和基隆、桃園市區公車及國道、公路客運路線，讓基北北桃通勤族有更多選擇。

新北交通局運輸管理科股長黃仲平說，定期票適用的新北市市區公車，包含61條跳蛙公車、44條快速公車、29條幹線公車、73條捷運接駁及156條一般路線公車，總共363條路線。

黃仲平表示，使用1200都會通定期票者，可搭乘公車到風景區出遊踏青，像淡水紅毛城、漁人碼頭可搭紅26；三芝淺水灣可搭860、861、864、874、892；石門白沙灣、金山中角灣及老街則搭716、862、863、1815；萬里翡翠灣、野柳地質公園、龜吼漁港790、953、1068；九份老街、黃金博物館則搭788、827、965、1062、2025；八里渡船頭也可搭704、紅13、紅22等路線，省錢又方便。

至於國道、公路客運路線共54條，其中1061、1070、1088、1962、2000、2001、2002、9001、9005及9009等路線，行經新北市境內，市民往來基隆與桃園地區通勤或是觀光景點更方便。

不過，交通局提醒，搭乘路線起點和迄點需要都在基北北桃境內，才適用基北北桃1200都會通定期票，若是從新竹到桃園就不能使用，屆時會從原本票卡電子錢包中扣款。

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