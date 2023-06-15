悠遊卡通勤月票今開賣 這2件事先做最高享回饋220元

通勤定期票即將在7月1日正式上路，悠遊卡率先開賣還提供多重優惠，購買基北北桃通勤定期票「1200都會通」最高可享220元悠遊付現金回饋券，中彰投苗通勤定期票也有最高190元悠遊付現金回饋券可拿，既有悠遊卡（限普通卡、學生卡）也可綁定，還可獲得月月抽半年份通勤定期票大獎的機會。

悠遊卡公司提醒，購買通勤定期票前記得做好2件事，首先將悠遊卡完成記名，並加值到足夠購買定期票的金額，若還沒成為悠遊付會員者，也請先完成會員註冊，以免到手的回饋飛了。

「1200都會通」除了原本1280公共運輸定期票可搭乘的捷運、市區公車、YouBike、淡海及安坑輕軌之外，適用範圍還納入台鐵、國道及公路客運、桃捷，也都可每月不限次數搭乘，堪稱是基北北桃生活圈通勤族的福音。

現在使用記名悠遊卡購買「1200都會通」還送上一連串優惠，自6月15日至6月30日止，早鳥率先搶購者可獲得悠遊付60元現金回饋券的早鳥預購回饋（限悠遊付單筆消費240元使用，限1萬份）；7月1日至7月31日購買「1200都會通」的持卡人還有悠遊付30元現金回饋券可拿（限悠遊付單筆消費120元使用，限量5萬份），搶到早鳥預購回饋者也可再拿開賣回饋，90元回饋輕鬆入袋。

此外，悠遊卡公司還大手筆提供30名「半年份通勤定期票」大禮，自7月1日至9月30日凡使用記名悠遊卡購買「1200都會通」，每個月抽10名幸運兒，可獲得半年份的通勤定期票。

中彰投苗定期票也有回饋，自6月15日至7月31日，使用記名悠遊卡購買中彰投苗通勤定期票，即贈30元悠遊付現金回饋券1張（限單筆消費滿120元使用，每人限領2張，限2萬份），7～9月每個月一樣也有半年份的通勤定期票大抽獎（月月抽6名，台中市民、非台中市民各3名，共18名）。

無論你購買的是「1200都會通」還是「中彰投苗通勤定期票」，即日起至9月30日活動期間首度成為悠遊付新會員並購買通勤定期票，即加贈100元悠遊付回饋金1份（含50元現金回饋券2張，限單筆消費滿200元使用），都會通提供8,000份、中彰投苗定期票提供3,000份；SuperCard超級悠遊卡透過悠遊付APP的「悠遊卡加值機」功能購買定期票，更加贈悠遊付30元現金回饋券1張（限單筆消費120元使用），都會通提供8,000份、中彰投苗定期票提供3,000份。

預購「行政院TPASS悠遊卡」的民眾，完成取貨後也可於悠遊卡官網專區完成資料登錄，並待審核通過3個工作天後，即可至4大超商、美廉社靠卡領取100元悠遊卡加值金。