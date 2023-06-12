明起至周六梅雨滯留鋒徘徊 賈新興：台中以南降雨顯著
梅雨影響台灣，今晨南部已有顯著降雨。低壓帶影響，易有短延時強降雨，中央氣象局已發布豪雨特報，今天高雄市及屏東縣有局部大雨或豪雨，嘉義及台南地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊、強陣風、溪水暴漲，山區慎防坍方及落石，低窪地區慎防積水。
台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書表示，明後兩天桃園以北多雲，台中以南降雨顯著。
他說，明天至周六滯留鋒面徘徊，明天至周三桃園以南有陣雨或雷雨，宜花東有局部短暫陣雨；周四台中以南及台東有陣雨或雷雨，午後其他地區有局部短暫雷陣雨；周五至周六西半部有陣雨或雷雨，宜花東有局部短暫陣雨。
賈新興說，周日西南風增強，苗栗以南有陣雨或雷雨，其他地區有零星短暫雨。下周一至下周三西南風影響，台南以南清晨至白天易有局部短暫雨，午後台中以南及宜花有局部短暫陣雨。請節約用水。後期預報不確定性略高，留意最新的預報資訊。
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