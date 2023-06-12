快訊

「存0056必定睡公園」就是不如0050？ 專家：一股不賣悲劇自來

上千億價值貨物被卡外海 美西「類罷工」恐重演塞港事件

明起至周六梅雨滯留鋒徘徊 賈新興：台中以南降雨顯著

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
明天至周三桃園以南有陣雨或雷雨，宜花東有局部短暫陣雨；周四台中以南及台東有陣雨或雷雨，午後其他地區有局部短暫雷陣雨；周五至周六西半部有陣雨或雷雨，宜花東有局部短暫陣雨。圖／取自YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」
明天至周三桃園以南有陣雨或雷雨，宜花東有局部短暫陣雨；周四台中以南及台東有陣雨或雷雨，午後其他地區有局部短暫雷陣雨；周五至周六西半部有陣雨或雷雨，宜花東有局部短暫陣雨。圖／取自YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」

梅雨影響台灣，今晨南部已有顯著降雨。低壓帶影響，易有短延時強降雨，中央氣象局已發布豪雨特報，今天高雄市及屏東縣有局部大雨或豪雨，嘉義及台南地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊、強陣風、溪水暴漲，山區慎防坍方及落石，低窪地區慎防積水。

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書表示，明後兩天桃園以北多雲，台中以南降雨顯著。

他說，明天至周六滯留鋒面徘徊，明天至周三桃園以南有陣雨或雷雨，宜花東有局部短暫陣雨；周四台中以南及台東有陣雨或雷雨，午後其他地區有局部短暫雷陣雨；周五至周六西半部有陣雨或雷雨，宜花東有局部短暫陣雨。

賈新興說，周日西南風增強，苗栗以南有陣雨或雷雨，其他地區有零星短暫雨。下周一至下周三西南風影響，台南以南清晨至白天易有局部短暫雨，午後台中以南及宜花有局部短暫陣雨。請節約用水。後期預報不確定性略高，留意最新的預報資訊。

明後兩天桃園以北多雲，台中以南降雨顯著。本報資料照片
明後兩天桃園以北多雲，台中以南降雨顯著。本報資料照片

豪雨 桃園

延伸閱讀

賈新興：聖嬰現象萌芽中 冬季有逾7成機率

梅雨滯留鋒要來了！ 賈新興：創最晚記錄

賈新興：熱帶低壓成3號颱機率高 估向朝琉球群島東南方海域移動

蓄勢待發的聖嬰現象 賈新興：7月前出現機率高

相關新聞

高雄市、屏東縣大雷雨 慎防劇烈降雨雷擊

氣象局針對高雄市、屏東縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至上午7時45分。慎防劇烈降雨、雷擊，低窪地區慎防淹水，以及低能見度...

兒童車禍死傷15年增2成 兒盟：「機車安全座椅、兒童安全帽」兩大致命問題

孩子愈生愈少，因道路事故而死亡或受傷的兒童人數卻持續增加。民國九十七年至一一一年內政部公布出生人數從十九萬六千多人跌至十...

低壓帶影響南部 鄭明典：未來1周季風氣流南北微幅振盪

中央氣象局長鄭明典在臉書PO出低層大氣平均氣流線分析圖，他說，西南季風可以直接穿越中南半島，這是中南半島雨季的特徵。季風...

台灣西南方「一大坨水氣」 彭啟明：可能影響台灣長達10天

天氣風險公司總經理彭啟明今天在「氣象達人彭啟明」臉書粉專指出，台灣西南方一大坨水氣，將可能持續影響台灣7-10天，南部民...

兒盟：兒童機車安全椅 沒人要管

運輸事故是兒童非自然死亡的頭號殺手，「機車兒童安全座椅」及「兒童安全帽」被認為是兩大致命問題；兒福聯盟發言人李宏文批評，...

中部以南雷雨一整天 專家指不穩定天氣恐亂端午連假

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇說，周末期間南海的低壓帶逐漸往巴士海峽到台灣海峽南部一帶延伸，帶動西南季風水氣北上。從今天凌...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦