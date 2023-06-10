牛奶放冰箱門邊更易壞！專家指「最佳位置」網驚擺錯好多年

很多人有喝牛奶的習慣，開冰箱的時候，把牛奶放在冰箱門邊的位置，幾乎是一件不用動腦的自然反應。不過有專家警告，實際上，把牛奶放在冰箱門的位置，「會縮短牛奶的保質期」，適合的位置是「冰箱深處」。

根據外媒「每日郵報」報導，英國奶牛業者克萊兒（Ceri Cryer）在「BBC」的早餐節目中呼籲民眾不要把牛奶放在冰箱門旁邊，因為冰箱門旁邊「太暖和」，很容易導致鮮奶變質，放在「冰箱深處」，溫度更低，會比冰箱門邊更易保存。

不過部分觀眾質疑，通常牛奶瓶身很高，不太可能直立的放在冰箱深處，如果倒下放，很有可能會導致牛奶漏出來。但科學家普遍都支持克萊兒的論點，認為除了牛奶外，其他乳製品也該放在冰箱更深處。

倫敦大學城市學院的雷諾(Christian Reynolds)博士也指出，牛奶是一種容易腐爛的商品，因此存放它的地方和溫度會影響牛奶的保質期，不僅是牛奶，包含肉類也是，以正確的方式儲存才能拉長他的保質期。