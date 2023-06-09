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準爸媽不慌 免費孕產婦關懷專線提供個別化諮詢

中央社／ 台北9日電

寶寶有任何狀況都會讓新手爸媽慌了手腳，國健署設置免付費孕產婦關懷諮詢專線，去年共接獲1.8萬通來電，統計發現準爸媽最在意寶寶照護、餵母乳及資源轉介等3大議題。

衛生福利部國民健康署今天發布新聞稿指出，從準備懷孕到產後育兒階段，準爸媽們可能會產生各式各樣的問題，國健署從101年起建置免付費孕產婦關懷諮詢專線0800-870-870，提供個別化的專業諮詢服務。

依關懷諮詢專線統計顯示，去年共有1萬8011通服務，提供諮詢2萬4730個問題，最關心的前3大議題，分別是寶寶照護（30.7%）、母乳哺育（28.9%）及資源轉介（15.8%）。

此外，準爸媽最常問的3大問題，分別是「寶寶大便顏色和之前不一樣，是正常現象嗎?」「確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）可以持續哺乳嗎?」「乳房有硬塊，該怎麼處理?」

國健署指出，孕產婦關懷諮詢專線提供國語、台語、越南語及印尼語的專人服務，另外還可透過孕產婦關懷網站、孕產婦關懷Line官方帳號等管道，查詢或定期收到婦幼衛教訊息。

國健署 母乳

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